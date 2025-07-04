"Большая слабость": эксперт объяснил критические проблемы с Patriot в Украине

Военный эксперт раскрыл наиболее уязвимые места украинского ПВО на фоне приостановки поставок оружия

США заморозили поставку важного оружия для Украины. Наша страна сталкивается с критическим дефицитом ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Это составляет большую слабость системы противовоздушной обороны страны.

Об этом заявил военный эксперт Тарас Чмут во время интервью. Он прокомментировал приостановку поставок отдельных видов вооружения от США.

Самая критическая проблема

Среди перечня вооружения, поставки которого были временно приостановлены, оказались ракеты Patriot, артиллерийские боеприпасы и средства AIM-7. Однако эксперт подчеркнул, что именно нехватка ракет для Patriot является наиболее болезненной проблемой.

"Очевидный ответ – Patriot, потому что это супердефицитный продукт", – заявил Чмут, объяснив специфику этого вооружения.

Парадокс дорогого оружия

Военный аналитик очертил ключевые проблемы системы Patriot:

Высокая стоимость – каждая ракета стоит миллион долларов.

– каждая ракета стоит миллион долларов. Ограниченное производство – комплексы производятся медленно.

– комплексы производятся медленно. Быстрое потребление – ракеты тратятся гораздо быстрее, чем производятся.

– ракеты тратятся гораздо быстрее, чем производятся. Сложность закупки – система тяжело доступна на рынке вооружений.

"Он дорогой, его мало, его трудно купить или продать. А расходится он быстро, производится долго", – подытожил эксперт.

Проблема с баллистическими ракетами

Особенно критическая ситуация с перехватом баллистических ракет.

"Балистика при всех нюансах хорошее, эффективное оружие. И у россиян его много"

Следует отметить, что дефицит ракет Patriot может иметь серьезные последствия для защиты критической инфраструктуры Украины. Система считается одной из самых эффективных в мире для перехвата баллистических ракет, крылатых ракет и авиации противника.

Ранее "Телеграф" писал, что Вениславский указал на странность в решении США отменить поставки оружия.