Укр

Родила еще будучи школьницей: что известно о первой леди Польши и как она выглядит (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выглядит жена президента Польши
Как выглядит жена президента Польши. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Ради поддержки мужа она даже приостановила свою карьеру

После избрания Кароля Навроцкого президентом Польши, его супруга Марта стала первой леди страны. В браке пара уже 15 лет и вместе воспитывает троих детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марта Навроцкая и чем занимается. Мы узнали о ней некоторые факты.

Марта Навроцкая — что о ней известно

Первая леди Польши Марта Навроцкая родила в 1986 году в Гданьске, где получила юридическое образование. В детстве она увлекалась балетом, который научил ее дисциплине, но связывать свою жизнь с этой сферой она не стала.

Марта Навроцкая
Марта Навроцкая работала в Таможенной службе

Карьерный путь Марта начала с Таможенной службы Польши, а затем перешла работать в национальную налоговую администрацию, занявшись борьбой с незаконными азартными играми. В интервью Марта отмечала, что ее работа иногда напоминает боевик:

Мы заходим с оружием в места, где могут находиться незаконные торговые автоматы. Иногда это подразумевает выламывание дверей, иногда нам приходится задерживать кого-то силой

Марта Навроцкая

Марта Навроцкая
Как выглядит первая леди Польшли Марта Навроцкая

Известно, что с юного возраста жене Навроцкого пришлось совмещать учебу, работу и материнство. В 17 лет, учась в старшей школе, Марта впервые стала мамой, но воспитанием ребенка занималась самостоятельно. А через два года она познакомилась с будущим президентом Польши.

Марта Навроцкая
Марта Навроцкая впервые стала мамой в 17 лет

Марта рассказала, что Кароль сразу привлек ее внимание, и это оказалось взаимно. Пара поженилась в 2010 году. У них родилось двое общих детей: Антонио и Кася, а сына Даниэля от предыдущих отношений Кароль Навроцкий воспитал как своего.

Марта Навроцкая
Марта Навроцкая вышла замуж за Кароля в 2010 году, Фото: Getty Images

Когда Кароль стал кандидатом в президенты, Марта даже приостановила свою карьеру, чтобы помочь мужу в избирательной кампании. Она посещала с ним важные мероприятия, демонстрировала свою поддержку и показывала, что семейные ценности для них превыше всего. Этим самым Марта помогала повысить имидж супруга в глазах граждан.

Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, так что, без сомнения, Кароль и Вы можете рассчитывать на меня

Марта Навроцкая

Марта Навроцкая
Марта Навроцкая с мужем и сыном Даниэлем, Фото: Getty Images

Марта ведет свою страницу в Instagram, активно появляется на публике, берет участие в общественных инициативах, касающихся вопросов образования, культуры и поддержки семей в Польше.

Марта Навроцкая
Марта Навроцкая часто появляется на публике, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая леди Армении. Она родила Пашиняну четверых детей, но замуж за него не вышла.

Теги:
#Польша #Кароль Навроцкий #Марта Навроцкая