Родила еще будучи школьницей: что известно о первой леди Польши и как она выглядит (фото)

После избрания Кароля Навроцкого президентом Польши, его супруга Марта стала первой леди страны. В браке пара уже 15 лет и вместе воспитывает троих детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марта Навроцкая и чем занимается. Мы узнали о ней некоторые факты.

Марта Навроцкая — что о ней известно

Первая леди Польши Марта Навроцкая родила в 1986 году в Гданьске, где получила юридическое образование. В детстве она увлекалась балетом, который научил ее дисциплине, но связывать свою жизнь с этой сферой она не стала.

Марта Навроцкая работала в Таможенной службе

Карьерный путь Марта начала с Таможенной службы Польши, а затем перешла работать в национальную налоговую администрацию, занявшись борьбой с незаконными азартными играми. В интервью Марта отмечала, что ее работа иногда напоминает боевик:

Мы заходим с оружием в места, где могут находиться незаконные торговые автоматы. Иногда это подразумевает выламывание дверей, иногда нам приходится задерживать кого-то силой Марта Навроцкая

Как выглядит первая леди Польшли Марта Навроцкая

Известно, что с юного возраста жене Навроцкого пришлось совмещать учебу, работу и материнство. В 17 лет, учась в старшей школе, Марта впервые стала мамой, но воспитанием ребенка занималась самостоятельно. А через два года она познакомилась с будущим президентом Польши.

Марта Навроцкая впервые стала мамой в 17 лет

Марта рассказала, что Кароль сразу привлек ее внимание, и это оказалось взаимно. Пара поженилась в 2010 году. У них родилось двое общих детей: Антонио и Кася, а сына Даниэля от предыдущих отношений Кароль Навроцкий воспитал как своего.

Марта Навроцкая вышла замуж за Кароля в 2010 году, Фото: Getty Images

Когда Кароль стал кандидатом в президенты, Марта даже приостановила свою карьеру, чтобы помочь мужу в избирательной кампании. Она посещала с ним важные мероприятия, демонстрировала свою поддержку и показывала, что семейные ценности для них превыше всего. Этим самым Марта помогала повысить имидж супруга в глазах граждан.

Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, так что, без сомнения, Кароль и Вы можете рассчитывать на меня Марта Навроцкая

Марта Навроцкая с мужем и сыном Даниэлем, Фото: Getty Images

Марта ведет свою страницу в Instagram, активно появляется на публике, берет участие в общественных инициативах, касающихся вопросов образования, культуры и поддержки семей в Польше.

Марта Навроцкая часто появляется на публике, Фото: Getty Images

