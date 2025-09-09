Любимец Брижит Макрон может стать премьер-министром Франции: кто он и как относится к Украине

Лекорню считают искусным политическим игроком

Депутаты Национальной Ассамблеи 8 сентября выразили вотум недоверия премьер-министру Франции Франсуа Байру. Теперь он должен подать заявление об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону. Один из кандидатов на этот пост — близкий соратник супруги президента Франции Эмманюэля Макрона, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Как пишет французский журнал Gala, его имя выделяется среди других кандидатов. Отмечается, что близость Лекорню к Эммануэлю Макрону, как в политическом плане, так и в личном, может позволить ему "набрать очки". В публикации Лекорню называют "любимец" Брижит Макрон.

С другой стороны, поддержка Брижит Макрон вряд ли сыграет решающую роль, поскольку дружеские отношения не учитываются, — говорится в статье

Что известно об отношении Брижит Макрон к Себастьяну Лекорню

По сообщениям французских СМИ, первая леди Франции ценит чувство юмора Лекорню. Он часто "ее смешит", между ними дружеские и теплые отношения. Кроме того, именно Лекорню считается одним из немногих, кто всегда готов сказать правду Эммануэлю Макрону, даже если она не всегда приятна. Брижит Макрон ценит его надежность и верность президенту.

Лекорню — "долгожитель" в команде Макрона

39-летний политик имеет статус одного из "долгожителей" в правительственной команде Макрона, оставаясь в ней с 2017 года. С весны 2022 г. он является министром обороны Франции.

Себастьян Лекорню. Фото: alphanews

За последние семь лет Лекорню зарекомендовал себя верным союзником Макрона, поддерживая его политический курс. Глава минобороны на людях держится сдержанно, однако, пишет Рolitico, "за закрытой дверью Лекорню гораздо оживленнее", и властные круги Франции считают его искусным политическим игроком.

Как Себастьян Лекорню относится к Украине

Как министр обороны Франции с начала полномасштабной войны России против Украины, Лекорню решительно и последовательно поддерживает нашу страну. Он стоит на позиции продления и усиления военной помощи Украине.

Главные моменты позиции Лекорню:

Он выступает против требований РФ по демилитаризации Украины и считает это "красной линией", которую Франция никогда не пересечет. Лекорню считает украинскую армию "первой гарантией безопасности" для Украины и Европы в целом.

Также глава Минобороны Франции выступает за долгосрочную военную поддержку украинской армии. Лекорню призвал европейские страны разработать общую доктрину и предоставить украинской армии все необходимые ресурсы для ее стабильного развития в последующие годы.

Как сообщал "Телеграф", Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих сделал несколько заявлений по поводу гарантий безопасности для Украины. Гарантии безопасности от Коалиции желающих — принцип отказа от всяких ограничений для армии Украины, подчеркнул он.