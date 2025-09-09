Любимец Брижит Макрон может стать премьер-министром Франции: кто он и как относится к Украине
Лекорню считают искусным политическим игроком
Депутаты Национальной Ассамблеи 8 сентября выразили вотум недоверия премьер-министру Франции Франсуа Байру. Теперь он должен подать заявление об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону. Один из кандидатов на этот пост — близкий соратник супруги президента Франции Эмманюэля Макрона, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
Как пишет французский журнал Gala, его имя выделяется среди других кандидатов. Отмечается, что близость Лекорню к Эммануэлю Макрону, как в политическом плане, так и в личном, может позволить ему "набрать очки". В публикации Лекорню называют "любимец" Брижит Макрон.
С другой стороны, поддержка Брижит Макрон вряд ли сыграет решающую роль, поскольку дружеские отношения не учитываются, — говорится в статье
Что известно об отношении Брижит Макрон к Себастьяну Лекорню
По сообщениям французских СМИ, первая леди Франции ценит чувство юмора Лекорню. Он часто "ее смешит", между ними дружеские и теплые отношения. Кроме того, именно Лекорню считается одним из немногих, кто всегда готов сказать правду Эммануэлю Макрону, даже если она не всегда приятна. Брижит Макрон ценит его надежность и верность президенту.
Лекорню — "долгожитель" в команде Макрона
39-летний политик имеет статус одного из "долгожителей" в правительственной команде Макрона, оставаясь в ней с 2017 года. С весны 2022 г. он является министром обороны Франции.
За последние семь лет Лекорню зарекомендовал себя верным союзником Макрона, поддерживая его политический курс. Глава минобороны на людях держится сдержанно, однако, пишет Рolitico, "за закрытой дверью Лекорню гораздо оживленнее", и властные круги Франции считают его искусным политическим игроком.
Как Себастьян Лекорню относится к Украине
Как министр обороны Франции с начала полномасштабной войны России против Украины, Лекорню решительно и последовательно поддерживает нашу страну. Он стоит на позиции продления и усиления военной помощи Украине.
Главные моменты позиции Лекорню:
Он выступает против требований РФ по демилитаризации Украины и считает это "красной линией", которую Франция никогда не пересечет. Лекорню считает украинскую армию "первой гарантией безопасности" для Украины и Европы в целом.
Также глава Минобороны Франции выступает за долгосрочную военную поддержку украинской армии. Лекорню призвал европейские страны разработать общую доктрину и предоставить украинской армии все необходимые ресурсы для ее стабильного развития в последующие годы.
Как сообщал "Телеграф", Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих сделал несколько заявлений по поводу гарантий безопасности для Украины. Гарантии безопасности от Коалиции желающих — принцип отказа от всяких ограничений для армии Украины, подчеркнул он.