Поразительно похож на Макрона: как выглядит брат президента Франции и что о нем известно (фото)

Лоран предпочитает вести закрытый образ жизни

Президент Франции Эмманюэль Макрон был не единственным ребенком в семье. Помимо него, родители воспитывали еще сына Лорана и дочь Эстель. Несмотря на то, что брат с сестрой избегают публичности, лидер страны сохранил с ними теплые и близкие отношения.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родном брате президента Франции. Мы узнали, что Лоран Макрон поразительно на него похож.

Лоран Макрон — что о нем известно

Брат лидера Франции Лоран Макрон родился в июне 1979 года в Амьене, он младше Эмманюэля всего на два года. В отличие от брата, который увлекался литературой и музыкой, Лоран выбрал медицинскую профессию, продолжив семейную традицию, поскольку оба их родителей — врачи.

Семья Эмманюэля Макрона

В период учебы в Париже братья делили одну квартиру на двоих, хотя у них были разные темпераменты. Лоран был более спортивным, всегда находился в окружении друзей, а Эмманюэль больше любил спокойную обстановку, книги и игру на пианино.

Младший брат Макарона похож на президента Франции

Строить карьеру они также решили в разных направлениях. Эмманюэль связал жизнь с политическим управлением и реформами, а Лоран сосредоточился на медицине и научных достижениях.

Младший брат президента Франции стал высококвалифицированным врачом-кардиологом, специализирующимся на радиологии сердца и эхокардиографии. Сейчас он работает в престижной парижской больнице Georges-Pompidou, где занимается диагностикой и лечением заболеваний сердца. Лоран за время карьеры написал более 50 научных публикаций.

Лоран Макрон стал высококвалифицированным врачем

Брат Эмманюэля старается вести закрытый образ жизни, но когда появляется на публике, все обращают внимание на его поразительное сходство с президентом Франции. Их часто сравнивают по некоторым чертам лица — выразительным глазам и особенной улыбке.

Макрон вместе со своим братом Лораном

Братья вместе были замечены на финале Кубка Франции 2023 года на Стад де Франс, а также на государственном ужине в Елисейском дворце, который проходил в прошлом году.

Лоран Макрон со своей женой

Что касается личной жизни, то Лоран Макрон женат на враче-гинекологе Сабин Эймо, у пары трое детей — близнецы Луи и Марго, а также младшая дочь Роман. Семья предпочитает сохранять свою приватность, поэтому избегает излишнего внимания СМИ.

Лоран Макрон избегает публичности

