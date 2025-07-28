Бросила его ради Эммануэля: что известно о первом муже Брижит Макрон

Макрон стал вторым официальным мужем Брижит

Первая леди Франции Брижит Макрон в последнее время избегает контакта на публике с мужем и президентом Эммануэлем Макроном. Поэтому в медиа ходят слухи о возможном кризисе в их браке. Интересно, что до Макрона Брижит уже была в браке.

"Телеграф" расскажет, что известно о первом муже Брижит Макрон и каким был их брак.

Что известно о первом муже Брижит Макрон

Брижит обручилась впервые в 21 год. Ее избранником был банкир Андре-Луи Озьер. Свадьба состоялась в 1974 году, когда будущий президент Франции Эммануэль Макрон еще даже не родился. Она описывала Андре-Луи как "хорошего мужчину с сильным нравственным компасом".

Свадьба Андре-Луи и Брижит, фото closermag.fr

В 1975 году у супругов родился сын Себастьян, а в 1977 — дочь Лоранс, которая впоследствии стала одноклассницей Макрона. В 1984 году семья пополнилась дочерью Тифэн. О Озьере практически нет информации в сети, поскольку он всегда вел частную жизнь.

Брижит Макрон с младенцем, фото из сети

Брижит и Андре Луи, фото из сети

В 1993 году Брижит познакомилась с Эммануэлем Макроном во время театрального мастер-класса в средней школе La Providence. Тогда она была 39-летней учительницей, а он – 15-летним учеником.

В то время Брижит состояла в браке, к тому же была на 25 лет старше Эммануэля. Однако парня это не останавливало. После одного из представлений в школе он поцеловал учительницу. Впоследствии Макрон написал эротический роман, в котором говорилось об отношениях с Брижит. Бывшая соседка Эммануэля, которая печатала этот роман, рассказывала, что там было много непристойного.

Макрон и Брижит в начале отношений, фото из сети

Когда стало известно о романе с Макроном, женщина получила много критики. А Эммануэля родители перевели в лицей Генриха IV в Париже. Брижит надеялась, что он влюбится в женщину своего возраста, а Макрон обещал, что женится на ней. Постепенно Эммануэль удалось покорить сердце Брижит и убедить ее в своих серьезных намерениях. В 2006 году она развелась с Андре-Луи, а через год обручилась с Макроном. Они состоят в браке до сих пор — уже более 19 лет.

Брижит и Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Известно, что в декабре 2019 года первый муж Брижит скончался. Однако семья не давала огласки этому событию. Его похоронили тайно и без внимания прессы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие неудачные образы выбирала Брижит Макрон. Они прибавляли ей возраст.