На разводе Макрона с женой можно заработать деньги: какова вероятность разрушения брака (был)

Сума ставок перевищила 6,293 тисяч доларів

На популярной платформе Polymarket, где можно сделать ставки на различные события, оценивают вероятность развода президента Франции Эмманюеля Макрона с первой леди Бриджит Макрон в 2025 году. В настоящее время такое событие считают маловероятным.

По данным сайта, по состоянию на 6 августа, шанс на развод французской пары оценивают всего в 4%. С начала лета он был несколько больше.

На сегодняшний день сумма ставок превысила 6,293 тысячи долларов.

Как оценивают вероятность развода Макрона с женой в августе 2025

Отметим, что еще в начале лета текущего года процент вероятности развода был на уровне 6%.

Как оценивают вероятность развода Макрона с женой в июне 2025

При ставке $100 на то, что пара разведется, в итоге можно получить 1627 долларов. Таким образом прибыль составит более чем $1500.

Какой выигрыш при ставке в $100

Если же поставит на то, что супруги не разведутся, прибыль с $1000 составит лишь $22

Какой выигрыш при ставке в $1000

Предыстория

Тема раздала между Макроном и его супругой тянется с конца мая, когда в сети завирусилось видео, на котором Бриджит Макрон якобы дала пощечину Эмманюелю. Ролик был снят на борту самолета во время визита президента Франции и первой леди во Вьетнам. На видео видно, как сотрудник открывает дверь к трапу, а там стоит Макрон и в этот момент Бриджит бьет его по лицу.

Затем в июле сеть начала обсуждать новый инцидент с французским президентом и его женой. На опубликованном в сети видео видно, что на выходе из самолета Макрон подавал жене руку на траппе, однако Бриджит отстраненно игнорировала его попытки помочь.

Это лишь подогрело слухи о разладе между супругами.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала в комментарии изданию Daily Mail, что Бриджит начала даже публично игнорировать мужа, а это свидетельствует о разладе в их паре.

В то же время подруга Эмманюеля и Брижит Макрон, Гаэль Чакалофф, в своей книге Tant qu'on est tous les deux ("Пока мы одни") утверждает, что супруги сильно зависят друг от друга. Они всегда на связи, президент советуется с первой леди насчет своих дел и в целом они всегда в курсе дел друг друга. И такое отстраненное поведение Бриджит говорит о том, что пара может развестись в течение года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в вирусном видео разборок Макрона и его жены нашли новые детали.