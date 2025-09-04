Иностранные войска точно будут: Зеленский и Макрон об итогах встречи Коллеции желающих (главные заявления)
-
-
Читати українською
Президента Украины пригласили в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих сделал несколько заявлений по поводу гарантий безопасности и войны Украины и России. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые уже готовые отправить в Украину войска.
"Телеграф" собрал главные тезисы выступления Макрона и Зеленского в Париже. По словам французского лидера, пока нет конкретики от США по гарантиям безопасности.
Главные заявления Макрона
- Россия потеряла более миллиона солдат убитыми и ранеными с ноября 2022 года, захватив менее 1% территорий Украины.
- Мы (партнеры Украины – ред.) готовы, мы прошли большой путь и сегодня у нас есть на столе политическое предложение, военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности.
- Коалиция желающих сегодня не получила конкретики от Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины. Вклад США будет определен "в ближайшие недели".
- В ближайшие недели мы определим вклад США и стран Азии в гарантии безопасности Украины. Будут контакты между американцами и россиянами.
- Гарантии безопасности от Коалиции желающих — принцип об отказе от ограничений для армии Украины.
- 26 стран уже готовы отправить силы в Украину или внести соответствующие взносы.
- Затягивание Россией переговорного процесса будет сопровождаться новыми санкциями.
Главные заявления Зеленского
- Свой визит в Китай Путин будет использовать как разрешение на продолжение войны.
- Сильная и большая украинская армия станет основой гарантий безопасности. Эти гарантии безопасности будут на десятки лет.
- 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности.
- Мы (Коалиция желающих – ред.) обсудили с Трампом как санкциями лишить Россию ресурсов для продолжения войны.
- Присутствие армии европейских стран точно будет в Украине в рамках гарантий безопасности. От каких стран и сколько пока не разглашается и в статусе обсуждения. Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о 25-30 тыс. иностранных солдат, но цифры еще могут измениться.
- США также являются частью гарантий безопасности Украины.
- Путин пригласил меня в Москву. Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Разговор о встрече уже начался, это хорошо. Но пока нет готовности к миру.
