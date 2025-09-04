Иностранные войска точно будут: Зеленский и Макрон об итогах встречи Коллеции желающих (главные заявления)

Президента Украины пригласили в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон после заседания Коалиции желающих сделал несколько заявлений по поводу гарантий безопасности и войны Украины и России. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что есть страны, которые уже готовые отправить в Украину войска.

"Телеграф" собрал главные тезисы выступления Макрона и Зеленского в Париже. По словам французского лидера, пока нет конкретики от США по гарантиям безопасности.

Главные заявления Макрона

Россия потеряла более миллиона солдат убитыми и ранеными с ноября 2022 года, захватив менее 1% территорий Украины.

Мы (партнеры Украины – ред.) готовы, мы прошли большой путь и сегодня у нас есть на столе политическое предложение, военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности.

Коалиция желающих сегодня не получила конкретики от Трампа по поводу гарантий безопасности для Украины. Вклад США будет определен "в ближайшие недели".

В ближайшие недели мы определим вклад США и стран Азии в гарантии безопасности Украины. Будут контакты между американцами и россиянами.

Гарантии безопасности от Коалиции желающих — принцип об отказе от ограничений для армии Украины.

26 стран уже готовы отправить силы в Украину или внести соответствующие взносы.

Затягивание Россией переговорного процесса будет сопровождаться новыми санкциями.

Главные заявления Зеленского

Свой визит в Китай Путин будет использовать как разрешение на продолжение войны.

Сильная и большая украинская армия станет основой гарантий безопасности. Эти гарантии безопасности будут на десятки лет.

26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности.

Мы (Коалиция желающих – ред.) обсудили с Трампом как санкциями лишить Россию ресурсов для продолжения войны.

Присутствие армии европейских стран точно будет в Украине в рамках гарантий безопасности. От каких стран и сколько пока не разглашается и в статусе обсуждения. Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о 25-30 тыс. иностранных солдат, но цифры еще могут измениться.

но цифры еще могут измениться. США также являются частью гарантий безопасности Украины.

Путин пригласил меня в Москву. Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву. Разговор о встрече уже начался, это хорошо. Но пока нет готовности к миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие гарантии безопасности предлагают Украине после Коалиции желающих в Германии.