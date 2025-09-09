Улюбленець Бріжит Макрон може стати прем'єр-міністром Франції: хто він та як ставиться до України

Лекорню вважають вправним політичним гравцем

Депутати Національної Асамблеї 8 вересня висловили вотум недовіри прем'єр-міністру Франції Франсуа Байру. Тепер він має подати заяву про відставку президенту республіки Еммануелю Макрону. Один з кандидатів на цю посаду — близький соратник дружини президента Франції Емманюеля Макрона, очільник міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Як пише французький журнал Gala, його ім'я виділяється серед інших кандидатів. Зазначається, що близькість Лекорню до Еммануеля Макрона, як у політичному плані, так і в особистому, може дозволити йому "набрати очки". В публікації Лекорню називають "улюбленець" Бріжит Макрон.

З іншого боку, підтримка Бріжит Макрон навряд чи зіграє вирішальну роль, оскільки дружні стосунки не враховуються, — йдеться у статті

Що відомо про ставлення Бріжит Макрон до Себастьяна Лекорню

За повідомленнями французьких ЗМІ, перша леді Франції цінує почуття гумору Лекорню. Він часто "її смішить", між ними дружні та теплі відносини. Крім того, саме Лекорню вважається одним із небагатьох, хто завжди готовий сказати правду Еммануелю Макрону, навіть якщо вона не завжди приємна. Бріжит Макрон цінує його надійність та відданість президенту.

Лекорню — "довгожитель" у команді Макрона

39-річний політик має статус одного з "довгожителів" в урядовій команді Макрона, залишаючись у ній з 2017 року. З весни 2022 року він є міністром оборони Франції.

Себастьян Лекорню. Фото: alphanews

За останні сім років Лекорню зарекомендував себе як вірний союзник Макрона, підтримуючи його політичний курс. Глава міноборони на людях тримається стримано, проте, пише Рolitico, "за зачиненими дверима Лекорню набагато жвавіший", і владні кола Франції вважають його вправним політичним гравцем.

Як Себастьян Лекорню ставиться до України

Як міністр оборони Франції з початку повномасштабної війни Росії проти України Лекорню рішуче та послідовно підтримує нашу країну. Він стоїть на позиції продовження та посилення військової допомоги Україні.

Головні моменти позиції Лекорню:

Він виступає проти вимог РФ щодо демілітаризації України та вважає це "червоною лінією", яку Франція ніколи не перетне. Лекорню вважає українську армію "першою гарантією безпеки" для України і Європи в цілому.

Також глава Міноборони Франції виступає за довгострокову військову підтримку української армії. Лекорню закликав європейські країни розробити спільну доктрину і надати українській армії всі необхідні ресурси для її стабільного розвитку на подальші роки.

Як повідомляв "Телеграф", Еммануель Макрон після засідання Коаліції охочих зробив кілька заяв щодо гарантій безпеки для України. Гарантії безпеки від Коаліції охочих — принцип відмови від жодних обмежень для армії України, наголосив він.