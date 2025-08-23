Колоссальный ущерб: у Зеленского подсчитали потери России от западных санкций
Из-за санкций Россия ежемесячно недополучает как минимум 2,5 млрд нефтедолларов
Российский режим потерял от западных санкций минимум 180 миллиардов долларов. В общем, в среднем это по 10 миллиардов долларов потерь на каждый из 18 санкционных пакетов, принятых европейскими странами — и это очень "консервативные" подсчеты, учитывающие "прямые" убытки россиян.
Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире Национального телемарафона. По его словам, Россия каждый месяц недополучает по меньшей мере 2,5 млрд нефтедолларов из-за санкций ЕС. В частности, большие потери денег у россиян появились из-за активного противодействия Запада российскому теневому флоту.
"Чтобы собрать кучу 600-800 танкеров, возящих их нефть, им пришлось потратить ориентировочно 14 миллиардов долларов. После этого почти все эти танкеры уже под санкциями и большая их часть, соответственно, обездвижена и не может возить нефть"
Отметим, что российский "теневой флот" стал новой мишенью Запада после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Однако санкций недостаточно: возможно, украинские морские дроны способны решить эту проблему.
Проблема в том, что российский "теневой флот" – танкеры, которые Кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений – имеет большие размеры, чем считается официально. Он насчитывает примерно от 600 до 1000 судов, большинство из них находится вне санкций. Более того, в конце июня был зафиксирован первый случай того, как танкеры "теневого флота" сопровождают российские военные корабли.