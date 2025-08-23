Колоссальный ущерб: у Зеленского подсчитали потери России от западных санкций

Из-за санкций Россия ежемесячно недополучает как минимум 2,5 млрд нефтедолларов

Российский режим потерял от западных санкций минимум 180 миллиардов долларов. В общем, в среднем это по 10 миллиардов долларов потерь на каждый из 18 санкционных пакетов, принятых европейскими странами — и это очень "консервативные" подсчеты, учитывающие "прямые" убытки россиян.

Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире Национального телемарафона. По его словам, Россия каждый месяц недополучает по меньшей мере 2,5 млрд нефтедолларов из-за санкций ЕС. В частности, большие потери денег у россиян появились из-за активного противодействия Запада российскому теневому флоту.

"Чтобы собрать кучу 600-800 танкеров, возящих их нефть, им пришлось потратить ориентировочно 14 миллиардов долларов. После этого почти все эти танкеры уже под санкциями и большая их часть, соответственно, обездвижена и не может возить нефть" Владислав Власюк

Отметим, что российский "теневой флот" стал новой мишенью Запада после того, как Европейский Союз принял масштабный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности этой флотилии. Однако санкций недостаточно: возможно, украинские морские дроны способны решить эту проблему.

Проблема в том, что российский "теневой флот" – танкеры, которые Кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений – имеет большие размеры, чем считается официально. Он насчитывает примерно от 600 до 1000 судов, большинство из них находится вне санкций. Более того, в конце июня был зафиксирован первый случай того, как танкеры "теневого флота" сопровождают российские военные корабли.