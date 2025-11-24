Прямо перед полицией: в Польше украинца сурово наказали по забавной причине (видео)

Мужчина получил крупный штраф

В польском городе Гливице украинец получил крупный штраф из-за того, что с крыши его полуприцепа сорвалась ледяная глыба и приземлилась прямо перед машиной дорожной полиции. Водитель не выполнил надлежащую очистку своего транспортного средства, что и стало причиной для наказания.

Что нужно знать:

За рулем авто находился 43-летний уроженец Украины

Полиция выписала мужчине штраф в размере 3 000 злотых

Правоохранители напоминают, что водитель несёт полную ответственность за подготовку автомобиля и прицепа к дороге

Инцидент случился во время движения по автомагистрали А4 в Польше. На камеры полицейских был запечатлен момент, как с крыши прицепа свалился лед и упал на дорогу. Об этом сообщили на сайте полиции Силезского воеводства.

Отмечается, что водитель из Украины был наказан штрафом в размере 3000 злотых (почти 35 тысяч гривен).

В полиции напомнили, что каждый водитель несёт ответственность за правильную подготовку автомобиля и прицепа к движению. Удаление снега, льда и любых загрязнений с частей транспортного средства — это не только вопрос эстетики, но и обязанность, установленная законом, а также элемент базовой безопасности.

