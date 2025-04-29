Когда украинцы начнут платить налоги с продаж на OLX, Prom и Rozetka: детали нового законопроекта

Налог составит 5% и еще 5% военного сбора

Украинцев, которые осуществляют продажи или предоставляют услуги через платформы OLX, Prom и Rozetka, могут ждать налоги. Дело в том, что Кабинет Министров одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы". Однако начнет действовать этот законопроект только после его вступления в силу.

О решении Кабмина сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram. Текст же законопроект обнародовал заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В нем отмечается, что операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Для них налог составит 5%, а также взимается 5% военного сбора.

Соответствующее требование касается операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

В то же время речь идет не только о продаже товаров, ведь новое требование будет касаться любых видов деятельности, которые осуществляется продавцом через платформу за вознаграждение. К примеру:

предоставление в аренду недвижимого имущества , в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест; личные услуги ;

; предоставление в аренду транспортных средств.

Законопроект предлагает определять активными для целей налогообложения продавцов, совершивших хотя бы одну операцию в течение отчетного периода, за которую ему было выплачено или начислено вознаграждение.

Отмечается, что физические лица – продавцы должны открыть отдельный счет в банке для получения выплат от цифровых платформ, если они в течение года произвели более трех продаж товаров через платформу или продали товары либо услуги на сумму более 2 000 евро.

Когда начнут взимать эти налоги

Однако важно отметить, что принятие Кабмином законопроекта еще не означает его принятия, ведь далее документ направляется в Верховную Раду. Там его должны зарегистрировать, рассмотреть в профильном комитете и передать на голосование в сессионном зале ВР. И только если Рада примет закон, его направляют на подписание президенту.

После того, как Владимир Зеленский подпишет закон, он вступает в силу со дня, указанного в нем, или через 10 дней после официального опубликования, если иное не предусмотрено.

При рассмотрении в Верховной Раде законопроект могут дорабатывать и вносить в него поправки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине не вырастут цены на подержанные автомобили, несмотря на вступление в силу обновленного Налогового кодекса. В 2025 году не будет никаких изменений в налогообложении б/у транспорта.