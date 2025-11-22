Пьяный украинец в Польше устроил абсурдное шоу после ДТП (фото)

Интересно, что в городе, где произошел инцидент, раньше уже случались очень странные ситуации с украинскими мужчинами под градусом

Пьяный украинец в Польше "залетел" на островок безопасности на кольцевой развязке, сбежал пешком — а потом попросил копа… подуть в алкотестер. Инцидент произошел в Сохачеве.

Что нужно знать:

У 27-летнего украинца обнаружили 1,6 промилле алкоголя, что почти в 8 раз превышает норму

Водителя задержали, изъяли права и объявили подозрение

Это уже не первый странный инцидент с участием пьяных украинцев в Сохачеве

Полиция называет инцидент странным. Ночью патрульные получили сообщение об аварии на улице Жирардовской – Mitsubishi заехал на островок безопасности. Свидетели рассказали, что мужчина после столкновения скрылся на боковой улице и пытался скрыться. Полицейские быстро догнали его.

Во время общения 27-летний водитель-украинец попросил офицера подуть за него в алкотестер. Муж признался, что употреблял алкоголь еще дома, но, очевидно, надеялся избежать ответственности таким способом. Офицеры провели тест мужчины – результат показал 1,6 промилле, что почти в восемь раз превышает разрешенную норму.

Правоохранители задержали водителя, изъяли водительские права и доставили его в больницу для медицинского осмотра. После этого мужчину взяли под стражу. Ему уже объявлено подозрение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом случае странного поведения пьяного украинца в том же городе. Он, наконец, откусил кусок полицейской машины.