"Жалко, что не упал": Путин полетал на стратегическом ракетоносце (видео)

Ранее он летал на таком самолете в 2005 году

Российский диктатор Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Єто произошло после посещения им Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Накануне он осмотрел такой самолет в цеху завода. Он в течение 10 минут сидел за штурвалом Ту-160М, а затем предложил присвоить ему имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Полет ракетоносца, в кабине которого находился Путин, длился 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что решение совершить полет Путин принял накануне после того, как осмотрел Ту-160М и поднялся в его кабину. В ответ на вопрос о маршруте полета Песков заявил: "Военная тайна".

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на полет российского диктатора на военном самолете. Некоторые выразили сожаление, что самолет м Путиным не разбился.

Напомним, Путин, которого сравнивают с Адольфом Гитлером, снова изобразил жест, похожий на нацистское приветствие "Зиг хайль!" (так называемая "зига"). Это произошло 21 февраля на открытии Игр будущего в Казани.