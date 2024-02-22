"Сначала во дворец Путина, потом в Думу": фаворитка президента РФ сделала заявление

Спортсменка поддержала главу Кремля и нарвалась на критику в сети

Известная российская фигуристка Камила Валиева впервые публично поддержала президента РФ Владимира Путина. Это произошло после того, как юная спортсменка посетила церемонию открытия спортивного мероприятия вместе с главой Кремля.

Соответствующее заявление Валиева сделала на своем telegram-канале. В нем фигуристка поблагодарила Путина за "Игры будущего" — фиджитал-турнир, который пройдет с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи.

"Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна.

Хочу еще раз выразить огромную благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.

Надеюсь, несмотря ни что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы", – сказала Валиева.

В сети раскритиковали Валиеву за поддержку диктатора. Пользователи считают, что таким образом спортсменка сделала шаг к попаданию в Госдуму РФ. Некоторые отметили, что первым этапом в карьере фигуристки все-таки станет дворец Путина в Геленджике, ведь фигуристка является "фавориткой" главы Кремля.

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Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. После победы россиян на Играх прогремел скандал. Стало известно, что фигуристка провалила допинг-тест, взятый до ОИ на чемпионате РФ. В итоге награждение медалистов командного турнира до сих пор не состоялось из-за разбирательств. Добавим, что в одиночном катании Камила заняла 4-е место, ее результат не повлиял на распределение наград.

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В январе 2024 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов россиянки. В итоге команду ОКР опустили на 3-е место. С этим не согласна Канада, которая заняла 4-е место на соревнованиях.