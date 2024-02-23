Укр

В России на выставке к 23 февраля почтили бойца легендарной украинской бригады (фотофакт)

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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На рукаве бойца отчетливо видно шеврон подразделения "Азов" Новость обновлена 23 февраля 2024, 19:13
На рукаве бойца отчетливо видно шеврон подразделения "Азов". Фото РБК-Украина

В этом году агитационного материала в РФ меньше

Для россиян в Томске бойцы "Азова" стали настоящими героями и "защитниками отечества". По крайней мере фото одного из украинских бойцов появилось на выставке к 23 февраля ко "Дню защитника Отечества" в детском саду №30.

Об этом со ссылкой на свою читательницу сообщает Telegram-канал "Говорит НеМосква". Выставка "Что такое "СВО" и что такое "плохо"" состоит из иллюстраций с российскими оккупантами, фотографий "детей войны" и пропагандистских стихотворений.

В числе фотографий на выставке оказался и военнослужащий украинской бригады "Азов". На рукаве бойца, который держит на руках девочку, отчетливо видно шеврон подразделения.

Данная фотография была опубликована на одном из украинских сайтов еще, как минимум, в 2015 году в подборке "Папа вернулся с войны! Трогательные фото украинских детей, которые дождались…".

"Уже нет сил смотреть, как детям в детском саду (уж извините за выражение) засирают мозги. По "украшенной" таким образом лестнице ходить невозможно, волосы каждый раз шевелятся. В этом году хоть поменьше налепили агитматериала. В прошлом году мой сын ходил по лестнице с закрытыми глазами и часто плакал, что война и солдаты — это плохо…

Разместили этот кошмар в зоне охвата камеры наблюдения, не сорвешь, не подпишешь чего-нибудь, при желании найдут, кто это сделал", — написала читательница из Томска, отмечая, что детский сад №30 — комбинированного типа, а среди воспитанников есть дети с ментальными особенностями здоровья.

Напомним, что с августа 2022 года украинское подразделение "Азов" в России считается "запрещенной террористической организацией". До этого символика бригады так же была признана экстремистской и запрещена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, информация о его обмене на военных "Азов" якобы ложь.

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