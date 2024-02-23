У Росії на виставці до 23 лютого вшанували бійця легендарної української бригади (фотофакт)

Цього року агітаційного матеріалу в РФ менше

Для росіян у Томську бійці "Азова" стали справжніми героями та "захисниками батьківщини". Принаймні, фото одного з українських бійців з’явилося на виставці до 23 лютого до так званого "Дня захисника Вітчизни" у дитячому садку №30.

Про це з посиланням на свою читачку повідомляє Telegram-канал "Говорить НеМосква". Виставка "Що таке "СВО" та що таке "погано"" складається з ілюстрацій з російськими окупантами, фотографій "дітей війни" та пропагандистських віршів.

Серед фотографій на виставці опинився і військовослужбовець української бригади "Азов". На рукаві бійця, який тримає на руках дівчинку, виразно видно шеврон підрозділу.

Ця фотографія була опублікована на одному з українських сайтів ще, як мінімум, у 2015 році у добірці "Тато повернувся з війни! Зворушливі фото українських дітей, які дочекалися…".

"Вже немає сил дивитися, як дітям у дитячому садку (вибачте за вираз) засирають мізки. За "прикрашеними" таким чином сходами ходити неможливо, волосся щоразу ворушиться. Цього року хоч трохи наліпили агітматеріалу. Торік мій син ходив по сходах із заплющеними очима і часто плакав, що війна та солдати — це погано.

Розмістили цей кошмар у зоні охоплення камери спостереження, не зірвеш, не підпишеш чогось, за бажання знайдуть, хто це зробив", — написала читачка з Томська, зазначаючи, що дитячий садок №30 — комбінованого типу, а серед вихованців є діти з ментальними особливостями здоров’я.

Нагадаємо, що з серпня 2022 року український підрозділ "Азов" у Росії вважається "забороненою терористичною організацією". До цього символіка бригади також була визнана екстремістською і заборонена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за словами колишнього лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, інформація про його обмін на військових "Азов" нібито брехня.