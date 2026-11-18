В 2026 году подрядчик получил новый контракт от того же лесного офиса

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ГБР (Государственное бюро расследований) при проверке семи объектов Береговского надлесничества на Закарпатье не обнаружило предусмотренной договорами частной охраны: часть территорий была закрыта, на других дежурили работники лесхоза. Контракты 2025 года стоили государству более 133,7 млн грн...

О результатах проверки и ходе расследования сообщает "Телеграф". Детальнее читайте в материале: "Охрана на бумаге? Что обнаружили следователи на объектах "Лесов Украины" и кто получает миллионные контракты".

По ответу территориального управления ГБР во Львове, по состоянию на ноябрь 2026 года следственные действия продолжаются, уведомлений о подозрении никому не вручали.

Что обнаружили на семи объектах

Обстоятельства проверки зафиксированы в определении суда от 16 октября 2025 года по делу № 308/14917/25. Во время выборочного выезда оперативники не нашли признаков присутствия физической охраны на объектах Виноградовского, Шаланского и Берегуйфаловского лесничеств. Ворота были закрыты. По адресу в Виноградове на улице Копанской, 309 не обнаружили помещений или территорий с признаками принадлежности к лесничеству.

Где находится Береговское надлесничество, входящее в филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины"

В Кидьошском лесничестве находился мастер леса, который сообщил, что круглосуточно охраняет объект один. В Затисянском лесничестве сторож рассказал, что работает от лесхоза. На неработающей фазановой ферме в Черном Потоке дежурный также заявил, что охраняет территорию от лесхоза и не является сотрудником охранной фирмы.

На объектах отсутствовали предусмотренные техническими условиями журналы приема-передачи, графики дежурств, документы о квалификации охранников и разрешения на работу в пограничной полосе. Оперативники также не обнаружили систему контроля маршрутов, телефоны для фото- и видеофиксации и персональные GPS-трекеры.

Что установлено при проверке

За что заключили договоры на 133,7 млн грн

Филиал "Карпатский лесной офис" заключил с ООО "ПШР Тигр+" два договора: 17 февраля 2025 года на 81 176 443,2 грн и 8 апреля 2025 года на 52 617 608,70 грн. Оба предусматривали оказание охранных услуг до 31 декабря 2025 года. Подрядчик должен был обеспечивать охрану по техническому заданию, в том числе круглосуточную в выходные дни.

По версии следствия, до заключения соглашений часть штатных сторожей филиала уволили по указанию руководства и приняли в ООО "ПШР Тигр+". Документы о трудоустройстве готовили и подписывали непосредственно в надлесничествах. При этом сами сторожа не владели сведениями о должностных лицах и деятельности компании.

Следствие установило перечисление подрядчику более 500 тыс. грн за услуги, которые фактически не предоставлялись. Акты выполненных работ подписывали руководители надлесничеств. Окончательный размер материального ущерба определят судебные экспертизы.

Новый контракт и контроль со стороны филиалов

Несмотря на расследование, 30 января 2026 года "Карпатский лесной офис" подписал с той же компанией новый договор на 133,1 млн грн. Филиал возглавляет Игорь Чебан. ООО "ПШР Тигр+" входит в сеть охранных компаний под брендом "Тигр", его владельцы – Иван Данко и Илья Дрищ.

Договор с ООО "ПШР Тигр+"

В центральном аппарате "Лесов Украины" объяснили, что государственная лесная охрана занимается пожарами и незаконными рубками, а охрана контор и имущества относится к другой задаче. Единого документа об организации охраны в филиалах предприятие не утвердило: подразделения сами выбирают подрядчиков и устанавливают требования к оснащению и подготовке сотрудников.

Кто охраняет объекты ГП "Леса Украины". Инфографика "Телеграфа"

Проверять присутствие охранников на постах должны ответственные работники самих филиалов, заключивших договоры. Комментировать расследование ГБР, внутренние аудиты и возможные кадровые решения в центральном аппарате отказались, сославшись на тайну следствия и презумпцию невиновности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2026 года ДБР присоединилось к расследованию деятельности "Киевкотлотурбопрома". Фирма является подрядчиком КП "Киевтеплоэнерго": имея в штате трех сотрудников, она получила от города договоры почти на 1,94 млрд грн.