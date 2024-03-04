Пылают степи и дома: в России зафиксировали редкое природное явление (впечатляющие видео)

В регионе объявили особый противопожарный режим

В русском Приморье впервые зафиксировали огненное торнадо — редкое природное явление. Вызвать его могли естественные пожары, охватившие Дальний Восток России.

Об этом пишут росСМИ и добавляют зрелищные видео с места событий. Отмечается, что с ликвидацией пожаров на Дальнем Востоке РФ обычно проблемы, ведь денег на это не хватает.

"Вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер", — объясняют местные специалисты, при этом подчеркивая, что ветер в создании огненного торнадо играет далеко не основную роль.

Однако в этот раз МЧС России было вынуждено усилить группировку для тушения пожаров и привлечь 70 спасателей и 11 машин. Только за минувшие выходные у Хасанского муниципального округа зафиксировано более 30 очагов ландшафтных пожаров. А их общая площадь составила более 3000 гектаров. Как следствие, в регионе был объявлен особый противопожарный режим.

Приморский край на карте

Хасанский округ на карте

Отмечается, что локализованы только пожары на 400 гектарах, в том числе в заповедной зоне. Пожарным, по данным РосСМИ, удалось забежать опрокидыванием огня на жилые дома.

Российские медиа-ресурсы отмечаются, что в прошлом году в России горело около 4,3 млн. га леса. Более 80% этих площадей — территории Якутии, Хабаровского края, Магаданской, Амурской и Свердловской областей.

Ранее "Телеграф" писал, что 29 февраля в Подмосковье произошел масштабный пожар. В небо поднимаются огромные клубы черного дыма.