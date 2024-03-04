Палають степи і будинки: в Росії зафіксували рідкісне природне явище (вражаючі відео)

У регіоні оголосили особливий протипожежний режим

У російському Приморʼї вперше зафіксували вогняне торнадо — рідкісне природне явище. Спричинити його могли природні пожежі, які охопили Далекий Схід Росії.

Про це пишуть росЗМІ та додають видовищні відео з місця подій. Зазначається, що з ліквідацією пожеж на Далекому Сході РФ, зазвичай, проблеми, адже грошей на це бракує.

"Вихор диму, вогню, попелу — виникає, як правило, у місці природних пожеж, коли поєднуються кілька чинників: вогонь, пожежа, вітер", — пояснюють місцеві спеціалісти, при цьому підкреслюючи, що вітер у створенні вогняного торнадо відіграє далеко не основну роль.

Проте на цей раз МНС Росії було вимушено посилити угруповання для гасіння пожеж і залучити 70 рятувальників та 11 машин. Тільки за минулі вихідні біля Хасанського муніципального округу зафіксовано понад 30 вогнищ ландшафтних пожеж. А їхня загальна площа склала понад 3 000 гектарів. Як наслідок, у регіоні було оголошено особливий протипожежний режим.

Приморський край на мапі

Хасанський округ на мапі

Зазначається, що локалізовано лише пожежі на 400 гектарах, зокрема у заповідній зоні. Пожежникам, за даними росЗМІ, вдалось забігти перекиданню вогню на житлові будинки.

Російські медіаресурси зазначаються, що торік у Росії горіло близько 4,3 млн га лісу. Понад 80% із цих площ — території Якутії, Хабаровського краю, Магаданської, Амурської та Свердловської областей.

Раніше "Телеграф" писав, що 29 лютого у Підмосков’ї сталася масштабна пожежа. У небо здіймаються величезні клуби чорного диму.