Всегда виноват Запад? Коммунисты России обвинили иностранные спецслужбы в смерти еще одного политика

Считают, что его отравили

Российские коммунисты подозревают в причастности к смерти Иосифа Сталина западные спецслужбы. Именно поэтому коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПКР) обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить эту возможность.

Об этом пишет портал "РИА Новости", опираясь на сообщения главы партии Сергея Малинковича. Сталин скончался 5 марта 1953 года.

Посвятив свое обращение к 71-летию со дня смерти советского диктатора, партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина.

"Поскольку очень много свидетельств современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", — отметил собеседник агентства.

Заметим, что за 10 лет положительное восприятие Сталина в России возросло с 28 до 59. А его смерть до сих пор акута кучей домыслов, догадок и т.д. Ведь во времена правления Сталина его очень боялись, и даже после гибели диктатора еще 4 суток никто не решался зайти в его покои во избежание гнева вождя.

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