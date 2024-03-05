Вважають, що його отруїли

Російські комуністи підозрюють у причетности до смерті Йосипа Сталіна західні спецслужби. Саме тому комуністична партія "Комуністи Росії" (КПКР) звернулася до ФСБ та Генеральної прокуратури РФ з проханням перевірити цю можливість.

Про це пише портал "РИА Новости", спираючись на повідомлення голови партії Сергія Малінковича. Сталін помер 5 березня 1953 року.

Присвятивши своє звернення до 71-ї річниці з дня смерті радянського диктатора, партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна.

"Оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів впливу заходу", — зазначив співрозмовник агентства.

Зауважимо, що за 10 років позитивне сприйняття Сталіна у Росії зросло з 28 відсотків до 59. А його смерть і досі оповита купою домислів, здогадок тощо. Адже у часи правління Сталіна його дуже боялися, і навіть після загибелі диктатора ще 4 доби ніхто не наважувався зайти до його покоїв, аби уникнути гніву вождя.

Раніше "Телеграф" писав, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив з промовою "України немає".