Путин снова попытался "зигануть": в сети подметили интересную деталь (видео)

В сети волна сарказма

Президент России Владимир Путин, которого сравнивают с Адольфом Гитлером, снова изобразил жест, похожий на нацистское приветствие "Зиг хайль!" (так называемая "зига"). Это произошло 21 февраля на открытии Игр будущего в Казани.

Соответствующий фрагмент видео опубликовал Telegram-канал NEXTA. Таким жестом, со словами "в добрый час" он пожелал удачи участникам игр.

В сети потешаются над Путиным, отмечая, что он специально переложил микрофон в левую руку, чтобы послать свое странное приветствие. Также пишут, что при этом "фашисты в Украине".

"Специально же, *ука, микрофон в левую руку переложил, чтобы правой зигануть. Это не случайный жест", "Но фашисты в Украине, не перепутайте", "Хайл Путлер", "Что-то несмело кинул зигу. Кого стесняется? Он же в рашке, что ему будет", "Гитлера позорит", — пишут в сети.

Для справки: Нацистское приветствие в Третьем рейхе состояло из поднятия правой руки под углом примерно в 45 градусов с распрямлённой ладонью (среди больших чинов — полусогнутой, рядовых или перед старшими по званию — полностью выпрямленной) и восклицания Sieg Heil (Да здравствует Победа!) или Heil Hitler! (Да здравствует Гитлер!). Приветствие являлось частью культа личности Гитлера.

Как рассказывал "Телеграф", это уже не первый подобный жест от Путина. 23 января в ходе провел сеанс видеосвязи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси глава Кремля сделал нечто похожее.