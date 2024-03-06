"Путин, как всегда, читает не те учебники": Данилов высказался по поводу компромиссов с Россией

Ситуация на фронте, по его словам, тяжелая

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления о необходимости поиска компромиссов со страной-агрессором Россией. Он заявил, что преступлений, которые оккупанты продолжают совершать против украинского народа, им не простит никто.

Данилов подчеркнул, что война должна закончиться только возвращением всех территорий нашей страны и наказанием РФ. Об этом он написал в Facebook.

"Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров", хотел бы сделать несколько концептуальных замечаний: это необходимо для того, чтобы отрезвить тех, кто слишком и заранее уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "российскую мощь", "украинскую усталость" и другие мантры эфиров типа "раши тудей", — написал секретарь СНБО.

По его словам, "Украинская формула мира" — документ не общих деклараций, а практических реализаций. Украинцы, по его словам, не уступят ничем.

"Если кто до сих пор этого не понял, стоит избавиться от иллюзий об украинской уступчивости в этом вопросе и понять уровень нашей твердости. Российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей. Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может", — сказал Данилов.

Он считает, что восстановление территориальной целостности Украины является "безусловным и безальтернативным абсолютом украинской позиции для начала любых предложений по урегулированию войны". Как утверждает секретарь СНБО, "в Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто отважился это проверить".

Ситуация на фронте, добавил Данилов, тяжелая. Он не скрывает, что украинцы устали от войны. Однако уверен, что Украина найдет ответы на возникающие вызовы, а украинцы, выбирая между усталостью или рабством, всегда выберут свободу и будут бороться столько, сколько будет необходимо.

"России не удастся деморализовать и расколоть Украину изнутри. Усилия международных посредников, представляющих мощные и могущественные страны, необходимо направить не по убеждению Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права, а кроме этого, что сейчас важнее, на ликвидацию источников поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей РФ", — резюмировал секретарь СНБО.

Ранее Телеграф писал о том, чего требовал Кремль от Украины на переговорах 2020 года. В обращении к Федеральному собранию диктатор намекнул, что якобы мог обсудить вопрос о завершении войны, но в условиях России. В проекте мирного договора говорилось, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в военные блоки, но не был против движения "в сторону членства в ЕС".