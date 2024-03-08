Зеленский встретился с Эрдоганом в Турции: подробности

Главы двух стран обсудят рад важных для Украины и мира вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Турции, встретился с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Он озвучил турецкому коллеге вещи, в которых Украина сегодня крайне нуждается.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter. Он поблагодарил Турцию за надежную поддержку Украины.

"Мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями. Мы также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всего нашего народа, включая крымских татар, находящихся в российском плену", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что благодарен Турции за надежную поддержку Украины. Он подчеркнул, что не только Украина, но весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют безопасности в Черном море для судоходства. И только сотрудничая над этим вопросом вместе, этого не удастся достичь.

Напомним, что о визите Владимира Зеленского в Турцию стало известно 7 марта. Лидеры двух стран намерены обсудить дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины в войне против России. Кроме этого, предметом разговора также станет зерновое соглашение, обмен военнопленными с РФ и украинская формула мира.

Также Владимир Зеленский во время визита в Турцию дал имя второму корвету, который строят турки для Украины. Его название "Гетман Иван Выговский".

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне визита Зеленского в Турцию Эрдоган снова заговорил о переговорах с Россией. Президент Турции заявил, что готов принять лидеров Украины и России в Стамбуле ради этого процесса.