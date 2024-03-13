Путін знову заговорив про переговори: у хамській манері та з умовами

Переговори – "це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки", заявив глава Кремля

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, наголосив диктатор, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", — цитують росЗМІ слова Путіна в інтерв’ю для "Росії 1" та РІА Новини.

Глава Кремля додав, що "можливі переговори – це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова із гарантіями безпеки для Москви". Він також заявив, що знає ті "морковки, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

"Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, в тому числі й нашого. Вони вкидатимуть усі свої хотєлки під виглядом морковки для нас" — сказав Путін.

Президент країни-агресора також висловився про можливість "чесного договору" із Заходом. Він заявив, що "я нікому не вірю, але нам потрібні гарантії".

Як повідомляв "Телеграф", резидент Туреччини Реджеп Ердоган під час пресконференції з Володимиром Зеленським зробив заяву про переговори України та Росії. Він запропонував провести "мирний саміт" у Стамбулі, на який запросити представника РФ, Зеленський одразу відповів.