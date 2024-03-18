В России начался традиционный "вечер ПВО": где звучали взрывы (видео)

Россияне уже жалуются на налет неизвестных беспилотников

В России вечером уже традиционно начался вечер "работы ПВО". Сообщения о взрывах поступали из двух областей и временно оккупированного Крыма.

Как информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на подлетах к областному центру были якобы сбиты 8 беспилотников.

"В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль", — написал он.

Также он сообщил о повреждениях в паре сел и перебитых линиях электропередачи.

Помимо того в местных каналах Воронежской области появились сообщения о взрывах после объявления угрозы атаки БПЛА.

Российское Минобороны также отчиталось о том, что около 21:30 "украинский беспилотник" был якобы сбит над Крымом.

Как сообщалось ранее, в Белгородской и Курской областях уже 7 день идут рейды российских добровольцев из-за чего там взрывы слышат уже не в первый раз за сутки. Местные жители уже попытались пожаловаться пропагандистам, но вместо этого получили полный игнор.