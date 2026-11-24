Государственные банки заняли три первых места по бюджетам рекламных закупок

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Государственные компании потратили колоссальные средства на рекламу в 2026 году. Цифры превысили сотни миллионов грн.

Об этом рассказал "Телеграф" в материале "Полтора миллиарда на самопиар: кто из госгигантов тратит больше всего денег на рекламу во время войны".

ПриватБанк возглавил рейтинг государственных компаний Украины по сумме рекламных закупок до середины ноября 2026 года – 299,85 млн грн. Вторым стал Ощадбанк: ожидаемая стоимость его рекламных лотов составила 93,25 млн грн.

Третье место занял Сенс Банк с бюджетом 92,23 млн грн – на 1,02 млн грн меньше, чем у Ощадбанка. Четвертой стала Укрнафта с 68,47 млн грн. Далее идут Укрпошта с 13,48 млн грн и Укргазбанк с 11,89 млн грн.

На шесть госкомпаний пришлось более 70% рекламных бюджетов в Prozorro до середины ноября 2026 года Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Четыре госбанка вместе заложили на рекламные закупки 497,22 млн грн. Если добавить бюджеты Укрнафты и Укрпочты, сумма вырастет до 579,17 млн грн. Это более 70% от 820,75 млн грн, заложенных в Украине на рекламу и маркетинг через Prozorro до середины ноября 2026 года.

Как изменился общий бюджет рекламных закупок

К середине ноября 2026 года сумма, заложенная на рекламу и маркетинг в Prozorro, уже на 22% превысила показатель за весь 2025 год – 671,84 млн грн.

В 2026 году без открытых аукционов провели 2 461 из 2 790 рекламных процедур, или 88,2%. Общая сумма таких закупок составила 418,48 млн грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют изъять из обращения одну из монет.