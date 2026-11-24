Что нужно знать абонентам о плановых работах в сети

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Vodafone начнёт технические работы во вторник, 24 ноября, в 22:00 и завершит их к 14:00 среды, 25 ноября. В это время отдельные услуги оператора могут временно не работать.

Vodafone предупредил абонентов о работах в рассылке, сообщает "Телеграф". На обслуживание сети отвели 16 часов.

Оператор предупредил абонентов о работах в рассылке Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Специалисты оператора будут работать круглосуточно, чтобы закончить обслуживание как можно быстрее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что крупные мобильные операторы Украины "Киевстар" и lifecell пересмотрели тарифы в октябре/ноябре 2026 года. На фоне изменений у двух гигантов "Телеграф" спросил Vodafone, планирует ли компания повышать стоимость услуг. Там сообщили, что на данный момент не собираются пересматривать тарифы.

"Прямо сейчас повышение тарифов не планируется, однако заранее мы этого узнать не можем. В случае любых изменений в тарифах или в наших услугах вы всегда получаете SMS-информирование накануне изменений", – ответили в Vodafone.

Как сообщал "Телеграф", у Vodafone Украина номер может быть деактивирован после 370 дней с момента пополнения от 5 грн и последующего периода ограничений – подробнее об этих правилах можно узнать в материале о номерах.