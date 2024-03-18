У Росії розпочався традиційний "вечір ППО": де лунали вибухи (відео)

Росіяни вже скаржаться на наліт невідомих безпілотників

У Росії ввечері вже традиційно розпочався вечір "роботи ППО". Повідомлення про вибухи надходили з двох областей та тимчасово окупованого Криму.

Як інформує губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков, на підльотах до обласного центру було нібито збито 8 безпілотників.

"У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров’я. Також пошкоджено легковий автомобіль", — написав він.

Також він повідомив про пошкодження в парі сіл та перебиті лінії електропередачі.

Крім того, в місцевих каналах Воронезької області з’явилися повідомлення про вибухи після оголошення загрози атаки БПЛА.

Російське Міноборони також прозвітувало про те, що близько 21:30 "український безпілотник" був нібито збитий над Кримом.

Як повідомлялося раніше, у Білгородській та Курській областях вже 7 день йдуть рейди російських добровольців, через що там вибухи чують вже не вперше за добу. Місцеві жителі вже спробували поскаржитися пропагандистам, але натомість отримали повний ігнор.