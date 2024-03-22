В России снимают сериал об "украинском национализме", строят Львов и Донецк под Москвой: в сети хохот

На съемки выделили деньги с бюджета столицы РФ

В России в скором времени начнут съемки сериала "Порода" о "становлении украинского национализма". Для него даже под Москвой построят Львов, а также Донецк, правда, в декорациях.

Об этом пишут росСМИ, ссылаюсь на слова российского актера Сергей Жигунов, которые выступит сценаристом и продюсером. Пользователи сети не удержались и засмеяли такую абсурдную идею.

В сериале будет рассказана якобы "история" шахтерской семьи и охватит это творение сразу несколько временных отрезков 1918-1921, 1933-1934 и 1941-1953 годы.

"Мы собираемся строить Львов под Москвой. Это декорации, которые займут 4,5 га, — сказал артист. — Сергей Семенович Собянин выделил очень серьезные средства, строим Юзофку, так раньше назывался Донецк. По просьбе Москвы мы строим так, что это будет 49 лет стоять еще. То есть это останется для экскурсий и других съемок", — заявил продюсер.

В сети эту идею высмеяли, но в то же время порадовались тому, сколько денег уйдет на съемки. Мол, Россия могла бы "спустить все в кино, а на ракеты не осталось бы".

Вспомнили комментаторы и творение, которое принесло первую славу Жигунову, — мини-сериал "Гардемарины, вперед!". Не обошлось без нотки издевки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Париже и Таверне на мероприятии планируют показать украинскую ленту "Тени забытых предков" Сергея Параджанова как часть "российской культуры", на это отреагировало посольство Украины.