Поиск "украинского следа" теракта в "Крокусе": каких двух целей добивается Путин

Максимальный эффект от своих пропагандистских усилий РФ рассчитывает получить к маю

Неделю назад, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошел теракт, жертвами которого стали не менее 140 человек. Кремль проигнорировал предупреждения Запада об угрозе атаки. Более того, несмотря на явную причастность мусульманских радикалов из ИГИЛ, бросил все силы на поиск "украинского следа".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", чего добивается (и чего уже добился) путинский режим, продвигая явно притянутую за уши версию, а также – как Россия уже получила выгоду от этого теракта.

Политолог считает, что есть несколько пластов в том, почему российская власть и пропаганда так активно навязывают версию об "украинском следе".

Пласт внутренний

"Ставка на страх у населения. Теракт продемонстрировал, что существует угроза для мирных жителей, живущих даже далеко от линии фронта или приграничных территорий. Эту угрозу Кремль увязывает с Украиной. То, чего не получилось сделать ранее для легитимизации мобилизации, неких военных решений – всего, что идет вразрез с интересами мирных граждан, пытаются сделать снова, уже на волне теракта в Подмосковье.

Своеобразный первый этап пропагандистской, агитационный кампании во имя войны. Мол, смотрите – есть злобные украинцы, которые организуют теракты, направленные на максимизацию жертв среди гражданских. Россия должна отомстить! Я не исключаю, что под это в РФ будут приняты управленческие решения типа проведения новой волны мобилизации. Чтобы к маю получить определенный человеческий ресурс для очередной активизации на фронте", – поясняет эксперт.

С точки зрения той же необходимости мобилизации, продолжает он, происходит расчеловечивание таджиков, а параллельно – в целом выходцев из Центральной Азии.

"С одной стороны подчеркивается, что есть таджики-террористы. С другой – демонстрируется, что есть таджики-герои (с точки зрения российской пропаганды), которые воюют против Украины. И вполне вероятно, что в ближайшие недели выходцам из Центральной Азии, независимо от того, насколько легально они находятся на территории РФ, предложат выбор. Или ты будешь иметь проблемы, или пойдешь воевать за Россию против Украины. И это немалый мобилизационный ресурс", – отмечает Игар Тышкевич.

Пласт внешний

По словам эксперта, страна-агрессор уже получила в результате теракта определенные бонусы. Он напоминает, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массированный ракетный удар по украинской энергосистеме. Ракетами били даже по Днепрогэсу.

"Мировые медиа писали об этом, заговорили о риске новой экологической катастрофы, россиян обещали наказать. Но вечером случается теракт в Подмосковье. И практически двое суток темой № 1 мировых СМИ являлся именно он. Не обстрелы Украины, а теракт в России", – акцентирует Игар Тышкевич.

Мировым СМИ, подчеркивает он, в тот момент было неинтересно – сколько погибло и пострадало в те дни мирных граждан Украины.

Тут, поясняет эксперт, сработала старая схема, что та или иная новость (тема) живет в топе мировых медиа приблизительно три дня.

"В случае с полномасштабной войной в Украине – теме уже третий год. И поддерживать ее в топе всё тяжелее. Как бы это цинично ни звучало, но к войне "где-то там" и журналисты, и аудитория привыкают. Это становится привычным фоном. Это касается всех войн. Когда начался кризис в Сомали, государство начало разваливаться, об этом писали многие, в том числе – в Украине. Между тем Сомали продолжает разваливаться. Много ли об этом пишут? То же самое – гражданская война в Эфиопии. И так далее… Да, нам больно, но для других стран украинская война становится фоном. А теракт в России, который подавался как выбивание жалости у обычного потребителя информации (вот, смотрите – убиты ни в чем не повинные граждане), стал на какое-то время ярче войны в Украине. При том, что русские теперь выступали в роли пострадавших, жертв. Кому как бы надо сочувствовать", – отмечает Игар Тышкевич.

Понятно, продолжает он, что к попыткам Кремля найти в теракте "украинский след", зарубежные политики отнеслись, мягко говоря, с иронией. Но вопрос, по его мнению, во влиянии информации на избирателей, на среднестатистических граждан тех или иных стран. И на те политические силы, которые относятся к РФ положительно либо нейтрально.

В журналистике, аналитике, да практически во всём есть правило – следует рассмотреть все версии, взглянуть на ситуацию под разным углом, подчеркивает эксперт.

"Вот Россия, – поясняет он, – в выгодную для себя сторону, как один из вариантов, активно продвигает версию случившегося в "Крокусе" с "украинским следом". А может, всё так? Может, именно русские – жертвы? Может, именно украинцы – террористы? Да, так РФ не переломит ситуацию в свою пользу в обозримом будущем, не склонит общественное мнение Запада в свою пользу. Но учитывая, что и так просматривается негативная для Украины тенденция в информационном поле наших европейских партнеров, понемногу это может работать. Вода камень точит".

Тем более, акцентирует Игар Тышкевич, что максимальный эффект от своих, в том числе пропагандистских, усилий, судя по тому, как РФ работает с Западом, она рассчитывает получить где-то к маю. Когда, скорее всего, будет очередная активизация на фронте, волн разговоров о необходимости переговоров и так далее.

И теракт в Подмосковье с попыткой подвязать к нему Украину – лишь один из информационных поводов, которые страна-агрессор забрасывает в общую копилку, констатирует эксперт.