"Должны признать ошибку": у Зеленского рассказали, как донесут до Путина условия мира

РФ могла бы получить условия справедливого мира в Украине через посредников

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал условие, при котором Россия могла бы принять участие в саммите по украинской "Формуле мира" в Швейцарии. РФ могла бы принять участие во втором этапе саммита, но на данный момент переговоров по этому поводу со страной-агрессором нет.

"На сегодняшний день нет диалога. Президент сказал, что мы фиксируем большое количество стран, разделяющих философию "Формулы мира". Это доминантная философия о том, как мы вернемся к понятию справедливого мира, как мы вернемся к международному праву. На инаугурационной части саммита мира все это будет проговорено", — рассказал Подоляк в интервью "Телеграфу".

Во второй части саммита, добавил он, условия справедливого мира могут быть переданы представителям РФ. Это могло бы произойти через посреднические структуры.

"Россия должна признать, что совершила роковую ошибку. Что она проиграла войну, потому что цели агрессии не реализованы. И она (Россия. — Ред.) готова добровольно выполнить условия, оговоренные в рамках "Формулы мира" большим количеством стран. Это позволит ей вернуться к каким-то другим форматам отношений с миром. Примет ли РФ для себя такой сценарий — это уже другой вопрос", — пояснил Подоляк.

*В первой части интервью читайте: чего ждать от третьего года войны, что пугает Запад при оказании помощи Украине, какие еще рычаги влияния на Россию до сих пор не задействованы?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинскую "Формулу мира" еще в конце 2022 года. Она состоит из 10 пунктов и включает освобождение украинских территорий, полную безопасность для украинского народа (включая энергетическую и продовольственную), возврат военнопленных и депортированных, а также наказание виновных и гарантии безопасности для Украины.

Украинскую "Формулу мира" обсуждали в Мальте в конце октября 2023 года, а продолжили на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Участники обсудили все 10 пунктов "Формулы мира". Это были саммиты на уровне советников. Теперь же планируется провести встречу между лидерами стран. Глобальный саммит по "Формуле мира" начнет ее практическую реализацию.

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн. Приглашены будут страны, поддерживающие территориальную целостность Украины. Россия при желании могла бы принять участие во второй части саммита. Точная дата проведения встречи неизвестна, но по предварительным данным это будет "ближе к лету".

Детальнее об этом и не только читайте в интервью Подоляка "Телеграфу": "Брутальных процессов по отлову граждан на улице быть не должно": интервью с Михаилом Подоляком