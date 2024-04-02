Путин обновил командующих флотами: что известно о том, кто возглавил остатки ЧФ РФ

Ранее о смене командующих сообщали СМИ

Российский диктатор Владимир Путин сменил главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Также были назначены командующие Черноморским и Северным флотами РФ.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишут российские СМИ. Так, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ стал адмирал Александр Моисеев.

Что известно о Моисееве

В ноябре 2017 года он был назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. С мая 2019 года Моисеев возглавлял Северный флот РФ. В марте 2024 года Моисеев стал врио главкома ВМФ РФ. Стоит отметить, что с мая 2019 года главкомом ВМФ России был адмирал Николай Евменов.

Кроме того, командующим Северным флотом РФ был назначен вице-адмирал Константин Кабанцов. До этого он был первым заместителем — начальником штаба Северного флота.

Константин Кабанцов

Командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. С 2021 года он занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего ЧФ РФ.

Сергей Пинчук

Что известно о Пинчуке

Он уроженец Севастополя, окончил Черноморское ВВМУ имени П.С. Нахимова в Севастополе. Большую часть службы провел на Балтийском флоте, командовал Каспийской флотилией. В 2004 году, проходил службу на должностях командира эскадренного миноносца "Настойчивый", начальника штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, дислоцированного в г. Балтийске. С 2007 года — командир 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота и начальник Кронштадтского гарнизона.

С декабря 2010 года — начальник штаба — первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. С 20 сентября 2016 года — май 2021 года командующий Каспийской флотилией. 18 февраля 2021 года ему было присвоено воинское звание вице-адмирала.

С 5 октября 2021 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом РФ. 28 февраля 2022 года Европейский Союз ввел против Пинчука персональные санкции.

Напомним, в марте российские сми сообщали, что в России вероятно уволили главу ВМФ Адмирала Евменова, который понес во время широкомасштабной войны с Украиной ряд крупных потерь в составе базирующейся в Черном море флотской группировки.