Путін оновив командувачів флотів: що відомо про того, хто очолив залишки ЧФ РФ
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Раніше про зміну командувачів повідомляли ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін змінив головнокомандувача Військово-морського флоту РФ. Також були призначені командувачі Чорноморського та Північного флотів РФ.
Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пишуть російські ЗМІ. Так, головнокомандувачем Військово-морським флотом РФ став адмірал Олександр Моїсеєв.
Що відомо про Моїсеєва
У листопаді 2017 року його було призначено заступником начальника Генштабу РФ, у червні 2018 року Мойсеєв став командувачем Чорноморського флоту. З травня 2019 року Мойсеєв очолював Північний флот РФ. У березні 2024 року Мойсеєв став тво головкому ВМФ РФ. Варто зазначити, що з травня 2019 головкомом ВМФ Росії був адмірал Микола Євменов.
Крім того, командувачем Північного флоту РФ був призначений віцеадмірал Костянтин Кабанцов. До цього він був першим заступником – начальником штабу Північного флоту.
Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено віцеадмірала Сергія Пінчука. З 2021 року він обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача ЧФ РФ.
Що відомо про Пінчука
Він уродженець Севастополя, закінчив севастопольське Чорноморське ВВМУ імені П.С. Нахімова. Більшу частину служби провів на Балтійському флоті, командував Каспійською флотилією. У 2004 році проходив службу на посадах командира ескадреного міноносця "Наполегливий", начальника штабу з’єднання надводних кораблів Балтійського флоту, дислокованого у м. Балтійську. З 2007 року — командир 105-ї бригади кораблів охорони водного району Балтійського флоту та начальник Кронштадтського гарнізону.
З грудня 2010 року – начальник штабу – перший заступник командира Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту. З 20 вересня 2016 по травень 2021 року командувач Каспійської флотилії. 18 лютого 2021 року йому було надано військове звання віцеадмірал.
З 5 жовтня 2021 року призначений начальником штабу — першим заступником командувача Чорноморського флоту РФ. 28 лютого 2022 року Європейський Союз запровадив проти Пінчука персональні санкції.
Нагадаємо, в березні російські ЗМІ повідомляли, що в Росії, ймовірно, звільнили голову ВМФ Адмірала Євменова, який зазнав під час широкомасштабної війни з Україною ряд великих втрат у складі флотського угрупування, що базується в Чорному морі.