Путін оновив командувачів флотів: що відомо про того, хто очолив залишки ЧФ РФ

Раніше про зміну командувачів повідомляли ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін змінив головнокомандувача Військово-морського флоту РФ. Також були призначені командувачі Чорноморського та Північного флотів РФ.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, пишуть російські ЗМІ. Так, головнокомандувачем Військово-морським флотом РФ став адмірал Олександр Моїсеєв.

Що відомо про Моїсеєва

У листопаді 2017 року його було призначено заступником начальника Генштабу РФ, у червні 2018 року Мойсеєв став командувачем Чорноморського флоту. З травня 2019 року Мойсеєв очолював Північний флот РФ. У березні 2024 року Мойсеєв став тво головкому ВМФ РФ. Варто зазначити, що з травня 2019 головкомом ВМФ Росії був адмірал Микола Євменов.

Крім того, командувачем Північного флоту РФ був призначений віцеадмірал Костянтин Кабанцов. До цього він був першим заступником – начальником штабу Північного флоту.

Костянтин Кабанцов

Командувачем Чорноморського флоту РФ призначено віцеадмірала Сергія Пінчука. З 2021 року він обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача ЧФ РФ.

Сергій Пінчук

Що відомо про Пінчука

Він уродженець Севастополя, закінчив севастопольське Чорноморське ВВМУ імені П.С. Нахімова. Більшу частину служби провів на Балтійському флоті, командував Каспійською флотилією. У 2004 році проходив службу на посадах командира ескадреного міноносця "Наполегливий", начальника штабу з’єднання надводних кораблів Балтійського флоту, дислокованого у м. Балтійську. З 2007 року — командир 105-ї бригади кораблів охорони водного району Балтійського флоту та начальник Кронштадтського гарнізону.

З грудня 2010 року – начальник штабу – перший заступник командира Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту. З 20 вересня 2016 по травень 2021 року командувач Каспійської флотилії. 18 лютого 2021 року йому було надано військове звання віцеадмірал.

З 5 жовтня 2021 року призначений начальником штабу — першим заступником командувача Чорноморського флоту РФ. 28 лютого 2022 року Європейський Союз запровадив проти Пінчука персональні санкції.

Нагадаємо, в березні російські ЗМІ повідомляли, що в Росії, ймовірно, звільнили голову ВМФ Адмірала Євменова, який зазнав під час широкомасштабної війни з Україною ряд великих втрат у складі флотського угрупування, що базується в Чорному морі.