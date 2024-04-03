Не только путинцы, "болото" и "либералы": социолог рассказал о новой группе населения в РФ, она несет угрозу

Большинство россиян пассивны и аполитичны

Глава Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга рассказал о новой социальной группе россиян, отделившейся от Z-патриотов и, так называемых, либералов. Их окрестили "сообщниками". По мнению специалистов, они могут представлять угрозу для Украины.

Об этом Александр Шульга рассказал в интервью "Телеграфу". В процентном соотношении новая социальная группа почти "догнала" патриотов и либералов, которых, по мнению социолога, где-то по 15-25%.

"Это та часть россиян, которые понимают ошибочность этой войны, ее плохие перспективы и то, что она несправедлива. Но они это оправдывают аргументами о престиже страны, что Россия не может проиграть, что они не хотят платить репарации и т.д. Эта группа составляет где-то 10-15%", — утверждает Шульга.

Если количество "сообщников" будет расти, это сыграет только в пользу Z-патриотов. Не по чисто идеологическим причинам, а по меркантильным, эгоистическим и националистическим, убежден социолог.

"Они будут забирать прежде всего у пассивного большинства, у либерально-демократической части, которая, якобы, должна по умолчанию быть антивоенно настроена. Если эта группа россиян будет расти, это плохая тенденция. Это увеличит способность России вести войну, опираясь на человеческий ресурс", — убежден специалист.

По словам Александра Шульги, Украина должна работать в целом со всеми группами россиян, даже с Z-патриотами. С последними, по мнению социолога, можно работать через продолжение дела Игоря Гиркина, военного преступника, по иронии судьбы сидящего в российской тюрьме.

"Работать можно со всеми. Проблема в каналах коммуникации и ресурсах. Хотя каждая гривна, вложенная в работу такого рода, в дальнейшем экономит тысячи гривен", — заключил Александр Шульга.

Полную версию интервью можно прочитать в материале "Телеграфа": "Россию ждет последняя мобилизация": социолог о смерти Путина, риски для Кремля и настоящих россиян

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