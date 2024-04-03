Не лише путінці, "болото" та "ліберали": соціолог розповів про нову групу населення у РФ, вона несе загрозу

Більшість росіян — пасивні та аполітичні

Голова Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів про нову соціальну групу росіян, що відокремилася від Z-патріотів й, так званих, лібералів. Їх охрестили "спільниками". На думку фахівців, вони можуть нести загрозу для України.

Про це Олександр Шульга розповів в інтерв'ю "Телеграфу". У відсотковому співвідношенні нова соціальна група майже "догнала" патріотів та лібералів, яких, на думку соціолога, десь по 15-25%.

"Це та частина росіян, які розуміють хибність цієї війни, її погані перспективи й те, що вона несправедлива. Але вони це виправдовують аргументами про престиж країни, що Росія не може програти, що вони не хочуть платити репарації тощо. Ця група становить десь 10—15%", — стверджує Шульга.

Якщо кількість "спільників" буде зростати, це зіграє лише на користь Z-патріотів. Не з суто ідеологічних причин, а з меркантильних, егоїстичних та націоналістичних, переконаний соціолог.

"Вони будуть забирати передусім у пасивної більшості, у ліберально-демократичної частини, яка начебто має за замовчуванням бути антивоєнно налаштована. Якщо ця група росіян буде зростати, це погана тенденція. Це збільшить спроможність Росії вести війну, спираючись на людський ресурс", — переконаний фахівець.

За словами Олександра Шульги, Україна має працювати загалом з усіма групами росіян, навіть із Z-патріотами. З останніми, на думку соціолога, можна працювати через продовження справи Ігоря Гіркіна, військового злочинця, який за іронією долі сидить у російській в’язниці.

"Працювати можна з усіма. Проблема в каналах комунікації та ресурсах. Хоча кожна гривня, вкладена в роботу такого роду, надалі економить тисячі гривень", — насамкінець додав Олександр Шульга.

Повну версію інтерв'ю можна прочитати у матеріалі видання "Телеграф": "Росію чекає остання мобілізація": соціолог про смерть Путіна, ризики для Кремля та справжніх росіян

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Росії не хочуть здавати житло бєлгородцям. Там вважають, що вони українці.