Одну из областей РФ затапливает, объявлен режим ЧС, под водой сотни домов (фото, видео)

В РФ как не пожары, так наводнения

Ранее непогода накрыла Москву, а теперь в Оренбургской области России произошел крупнейший в истории паводок, из-за чего 4 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Вода затопила 554 дома, но ситуация постепенно ухудшается.

Из региона эвакуируют людей – уже вывезли 1376 человек. В районе города Бузулук перекрыта федеральная трасса М5 "Урал", о чем сообщает Телеграм-канал Mash.

Со стихией борются круглосуточно. За ночь сброс воды на Ириклинском водохранилище увеличился с 890 до 1672 кубов в секунду. Как отмечает источник, это исторический максимум.

Глава Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что режим ЧС ввели, чтобы быстрее справиться со стихией. Также это поможет минимизировать ущерб для населения.

"Ввел на территории Оренбургской области режим ЧС. Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможные убытки для жителей и объектов инфраструктуры", — написал Паслер.

Такого паводка в регионе еще не было

Паводок в регионе закончится не раньше, чем через 2-3 недели. В Оренбургской области вода идет со стороны Казахстана, Башкирии и Челябинской области. В некоторых населенных пунктах региона пик закончится через 2-3 дня.

Ситуация будет сложной еще несколько недель

Напомним, 3 апреля в российскую столицу пришло настоящее ненастье. Из-за сильного ветра в Москве падали деревья, в том числе и на припаркованные автомобили. Порывы срывали шлагбаумы и даже передвигали биотуалеты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Москве обрушились потолки в двух школах. Эти инциденты произошли в течение одного учебного дня. Есть пострадавшие.