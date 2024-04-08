Плотину в Орске уничтожили грызуны? Россияне умоляют Путина о помощи (видео)

Во всем виновата двух-трехсантиметровая дырочка

Оренбургская область в России продолжает уходить под воду, после того, как 5 апреля там прорвало дамбу сразу в нескольких местах. При этом директор российской компании АО "Спецстрой" Сергей Комаров, участвовавший в строительстве плотины за миллиард рублей, обвинил в инциденте… грызунов.

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских каналов, сообщает Nexta. По словам Сергея Комарова, прорыв дамбы для него остается "загадкой".

"Я предполагаю два фактора…Или это человеческий фактор: кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию, чтобы сбрасывать сточные воды в Урал. Но посмотрев в каком месте произошел прорыв, этот фактор у меня пропал. И остался только один – грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трехсантиметровой дырочки, норки, хватило бы, чтобы вода пошла", — заявил Комаров.

Судя по лицам и последующей реакции ведущих, они не были готовы к столь оригинальной версии Комарова. Тем временем в самом Орске несколько сотен россиян вышли на митинг из-за катастрофического подтопления. Они требуют от властей повысить размеры выплат пострадавшим от наводнения и записывают обращение к Путину.

"Путин помоги!", — умоляют россияне, очевидно, надеясь, что их диктатор обратит внимание на проблемы внутри своей страны. То ли мольбы подействовали, то ли "сверху прилетело", но к протестующим вышел мэр Орска Василий Козупица.

Инициативную группу митингующих пригласили в здание администрации "на разговор" и приказали выключить телефоны. Заметим, что ранее жителям Орска вообще запретили выходить на митинг, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте областной прокуратуры.

В пропагандистских СМИ, конечно, сразу отчитались о том, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер "общается с инициативной группой в Орске". О том, что Паслер в начале встречи запретил вести видеозапись, РИА "Новости" почему-то не написало.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Орске, из-за прорыва плотины, был введен режим ЧС федерального значения.