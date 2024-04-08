Оренбургская область на дне: российские города продолжают тонуть из-за прорыва дамбы (видео)

В самом Орске, где и прорвало дамбу, вода находится на уровне 963 сантиметра

Российская Оренбургская область, где прорвало плотину, продолжает уходить под воду. Подтопления уже добрались до областного центра.

Об этом сообщают местные СМИ. По их последним данным, в Оренбурге подтоплены уже полторы тысячи домов и 2000 приусадебных участков. Из-за высокого подъема паводковых вод 45 садовых товариществ отключены от электроснабжения.

Уровень воды в местных реках уже превысил все допустимые показатели. Так, например, в реке Урал возле Оренбурга он поднялся почти до 872 сантиметров (до "опасного" значения осталось всего 48 сантиметров), а в реке Сакмара почти до 8 метров. При этом вода продолжает прибывать.

В самом Орске, где и прорвало дамбу, вода находится на уровне 963 сантиметра. Там затоплены 10168 жилых домов и более 18000 приусадебных участков. В городе продолжается эвакуация: на данный момент эвакуированы 6120 человек.

Отметим, что еще 7 апреля в регионе был введен режим чрезвычайного положения федерального характера. Хотя еще вчера в Орске было подтоплено около 6 тысяч домов.

Вода затапливает все новые населенные пункты. 8 апреля, например, началась эвакуация города Новотроицк, где произошел перелив воды через дамбу.

Во время массовой эвакуации не обходится и без происшествий. В Самарской области, которую также задело подтоплениями, перевернулась эвакуационная лодка. В воде оказались в том числе двое маленьких детей.

"Людей накануне вывозили из села Полудни. Лодка врезалась в дерево. Все оказались в холодной воде, их начало сносить течением…Как подозревают сами очевидцы, водитель лодки мог быть нетрезв", — пишут местные Telegram-каналы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в российскую Орскую прорвало дамбу. Накануне российские чиновники божились, что дамба выдержит все.