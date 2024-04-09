Не грызуны и не украинские шпионы: аналитики узнали, кто уничтожил дамбу в Орске

Из-за желания российских чиновников сэкономить сейчас целые города уходят под воду

В прорыве дамбы в российском Орске, из-за которой эвакуируют жителей нескольких городов, виноваты сами россияне. Во время строительства использовался дешевый полиэтиленовый экран.

Об этом сообщает корреспондент BILD Руслан Левиев. О причине прорыва дамбы ему рассказали гидротехники, которые консультируют Conflict Intelligence Team.

"Как они мне объяснили, прорыв дамбы произошёл из-за того, что при строительстве сэкономили на типе экрана. Когда дамба ещё на самом начальном этапе строительства, мы видим ров, который обычно укладывают со дна и с боков специальным экраном. Он может быть из разных материалов. В данном случае применили самый дешёвый материал — полиэтилен", — сказал Левиев.

Этот экран предназначен для того, чтобы как раз таки не пропускать воду. Как только он сломался, после него начала рушиться и сама дамба, то есть ее земляная часть, сказали эксперты. Полиэтилен мог прийти в негодность из-за нескольких причин: рабочие порвали при укладке или деградировал из-за солнца.

"Судя по всему, экономия и привела к тому, что дамба разрушилась", — резюмировал Левиев.

Стоит отметить, что стоимость возведения дамбы в 2010 году, на моменте проектирования, оценивалась в 932 миллиона рублей (10 млн долларов по нынешнему курсу). Руслан Левиев предположил, что застройщики "распилили" и присвоили часть этих денег, а на материалах решили сэкономить.

"Более качественным элементом был бы гель композит на основе ПВХ, который используют для других дамб. Возможно, тогда бы техногенной катастрофы не произошло бы. А так деньги по карманам рассовали и все", — резюмировал журналист.

В сети активно делятся фото и видео с Оренбургской области. Населенные пункты в регионе продолжают уходить под воду.

Напомним, что россияне выдвинули версию, в которой прорыв дамбы спровоцировали грызуны. Директор российской компании АО "Спецстрой" Сергей Комаров заявил, что они "проточили" в дамбе двух-трехсантиметровую норку, которой хватило, "чтобы вода пошла". Также не обошлось и без традиционных обвинений "шпионов из Украины" в причастности к прорыву дамбы в Орске, который в 1,5 тысяч км от украинской границы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за прорыва дамбы в Орске разрушены тысячи домов, есть погибшие. В регионе ввели режим чрезвычайного положения федерального характера. Кроме того, вода дошла до областного центра Оренбургской области.