Он принимал участие в испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов МиГ-29, МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31 и МиГ-31М

В понедельник, 15 апреля, в России скончался летчик-испытатель сверхзвуковых истребителей МиГ-31 и палубных МиГ-29К Анатолий Квочур. В свое время он учил русских солдат, которые с начала полномасштабного вторжения бомбят Украину.

В последние годы имел проблемы со здоровьем из-за многочисленных перегрузок и травм. Ему должно было исполниться 72 года. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, пишут и российские СМИ.

"Этот человек не только способствовал доведению до боеспособного состояния целого ряда советских и российских авиационных систем, но и был наставником "плеяды" российских пилотов", — написал он.

По его словам, летчики, которых учил Квочур, активно бомбили Украину в ходе полномасштабного вторжения.

"Часть его учеников уже никогда не поднимется в небо, но у них появляется возможность вместе со своим наставником сходить на концерт Кобзона и навернуть гранчак свежей лавы", — добавил Коваленко.

Известно, что у Квочура было украинское гражданство. Он родился 16 апреля 1952 в селе Мазуровка ныне Черновицкого района Винницкой области. В 1978 — 1981 годах испытывал авиазавод (КнААЗ) истребители-бомбардировщики Су-17М3 и Су-22М, серийно производившиеся на Комсомольском-на-Амуре, учебно-тренировочные самолеты Су-17УМ и Су-17УМ3.

"Участвовал в испытаниях сверхзвуковых боевых самолетов МиГ-29, МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31 и МиГ-31М; провел ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ – 27 и их модификациях. В 1990 году провел испытания палубного истребителя МиГ-29К, включающие первую посадку и первый взлет с палубы ночью на этом типе самолета», — пишут росСМИ.

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