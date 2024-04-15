Сам був з України, але вчив росіян бомбити її: в РФ помер знаменитий льотчик

Він брав участь у випробуваннях надзвукових бойових літаків МіГ-29, МіГ-29М, МіГ-29К, МіГ-31 та МіГ-31М

У понеділок, 15 квітня, у Росії помер льотчик-випробувач надзвукових винищувачів МіГ-31 та палубних МіГ-29К Анатолій Квочур. Свого часу він вчив російських солдатів, які з початку повномасштабного вторгнення бомблять Україну.

Останніми роками мав проблеми зі здоров'ям через численні перевантаження та травми. Йому мало б виповнитись 72 роки. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, пишуть і російські ЗМІ.

"Ця людина не лише сприяла доведенню до боєздатного стану цілої низки радянських та російських авіаційних систем, а й була наставником "плеяди" російських пілотів", — написав він.

За його словами, льотчики, яких вчив Квочур активно бомбили Україну в ході повномасштабного вторгнення.

"Частина його учнів уже ніколи не підніметься в небо, але у них з'являється можливість разом зі своїм наставником сходити на концерт Кобзона та навернути гранчак свіжої лави", — додав Коваленко.

Відомо, що Квочур мав українське громадянство. Він народився 16 квітня 1952 року у селі Мазурівка нині Чернівецького району Вінницької області. У 1978 — 1981 роках випробовував авіазаводі (КнААЗ) винищувачі-бомбардувальники Су-17М3 і Су-22М, що серійно вироблялися на Комсомольському-на-Амурі, навчально-тренувальні літаки Су-17УМ і Су-17УМ3.

"Брав участь у випробуваннях надзвукових бойових літаків МіГ-29, МіГ-29М, МіГ-29К, МіГ-31 та МіГ-31М; провів ряд складних випробувальних робіт на надзвукових бойових літаках МіГ-21, МіГ-23, МіГ-25, МіГ- 27 та їх модифікаціях. У 1990 році провів випробування палубного винищувача МіГ-29К, що включають першу посадку і перший зліт з палуби вночі на цьому типі літака", — пишуть росЗМІ.

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