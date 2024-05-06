Паралелі очевидні: у Росії розсекретили плани нападу Гітлера на СРСР, схожі на план захоплення України самою РФ
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Промови обох диктаторів ледь не тотожні
Під час Другої світової війни Адольф Гітлер розраховував перемогти СРСР за три тижні й взяти в полон Йосипа Сталіна. Такі дані розсекретили в Росії, напередодні 9 травня.
Про це повідомляють різні російські ЗМІ. Українцям, які вже третій рік протистоять російській навалі, важко не звернути увагу на чергове "совпадєніє".
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що сталося 24 лютого 2022 року, російські пропагандисти в один голос стверджували — Київ паде через два-три дні, а за три тижні буде захоплено всю Україну. При цьому, президента Володимира Зеленського, за інформацією деяких ЗМІ, росіяни планували взяти у полон і змусити підписати капітуляцію або ж, як стверджують деякі розслідувачі, вбити.
Варто зазначити, що подібності між діями нацистів у Другу світову та діями російських окупантів у час повномасштабної війни проти України лише множаться.
Неодноразово різні дослідники та історики зазначали, що російський диктатор Володимир Путін діє як по методичці Гітлера. Нагадаємо вам кілька беззаперечних фактів.
- 1938 року Німеччина захопила Австрію, назвавши це "возз'єднанням". У 2014 році Путін захопив Крим і риторика диктатора була і залишається такою ж самою "возз’єднання". Росіяни навіть свято собі вигадали — 18 березня, День возз’єднання Криму з Росією. При цьому, як і в Австрії, у Криму також було проведено псевдореферендум, покликаний легітимізувати аншлюс.
- Анексувавши Австрію, Гітлер порушив Версальський договір і Сен-Жерменський мирний договір, так само як Путін порушив умови Будапештського меморандуму.
- Гітлер анексував Судети, пояснивши це захистом прав німців, які проживають у регіоні й розмовляють німецькою. Ситуація абсолютно аналогічна початку війни на Донбасі у 2014 році, де росіяни прийшли "рятувати" російськомовних.
- Так само як і Гітлер, Путін намагався і намагається перекроїти геополітичну мапу не лише Європи, а й цілого світу.
- Телевізійне звернення Володимира Путіна 24 лютого 2022 року дуже нагадує промову Гітлера по радіо 1 вересня 1939 року. Путін говорив про "велику брехню", яку він у гітлерівській манері постійно повторював, а саме про те, що український уряд роками нібито катує і вбиває російськомовне населення в Україні. Водночас Гітлер виправдовував напад на Польщу тим, що німецька меншість там позбавлена прав і зазнає катувань.
- В лютому 2022 Путін намагався повторити німецький бліцкриг. Російський диктатор атакував Україну жорстко і швидко, і протягом кількох днів планував захопити Київ. Щоправда, він не розраховував, яку потужну відсіч дасть український народ.
- У своїй пропаганді Кремль діє за методичками нацистів. Так, обидва диктатори постійно говорили про те, що нібито намагалися розв’язати питання "мирно".
- У своїх промовах Гітлер ставив під сумнів існування чехів як нації, ставлячись до неї як до "так-званої нації чехів" і звинувачуючи Версальський мирний договір у створенні "ненормальної держави Чехословаччини". Російський диктатор Путін у своїх промовах стверджує, що "насправді Україна ніколи не мала традицій справжньої державності". Він приписує створення нації, яка існувала раніше за заснування Москви, "більшовицькій Росії". В підсумку, Гітлер відмовив у державності Чехословаччини, Путін вчинив так само щодо України.
- Завдяки потужній пропаганді Гітлера підтримувала переважна більшість населення, так само як нині у Росії підтримують Путіна.
- Обидва диктатори стверджували, що не мають жодних інтересів у державах, суверенітет яких вони порушили.
- І Гітлер, і Путін, обіцяли, що цивільне населення не постраждає, а удари завдаватимуться виключно по військовим об’єктам і при цьому чинили масовий геноцид.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін оскандалився черговою заявою: диктатор стверджує, саме Росія доклала руку до створення Бельгії, як незалежної держави.