Паралелі очевидні: у Росії розсекретили плани нападу Гітлера на СРСР, схожі на план захоплення України самою РФ

Промови обох диктаторів ледь не тотожні

Під час Другої світової війни Адольф Гітлер розраховував перемогти СРСР за три тижні й взяти в полон Йосипа Сталіна. Такі дані розсекретили в Росії, напередодні 9 травня.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ. Українцям, які вже третій рік протистоять російській навалі, важко не звернути увагу на чергове "совпадєніє".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що сталося 24 лютого 2022 року, російські пропагандисти в один голос стверджували — Київ паде через два-три дні, а за три тижні буде захоплено всю Україну. При цьому, президента Володимира Зеленського, за інформацією деяких ЗМІ, росіяни планували взяти у полон і змусити підписати капітуляцію або ж, як стверджують деякі розслідувачі, вбити.

Варто зазначити, що подібності між діями нацистів у Другу світову та діями російських окупантів у час повномасштабної війни проти України лише множаться.

Неодноразово різні дослідники та історики зазначали, що російський диктатор Володимир Путін діє як по методичці Гітлера. Нагадаємо вам кілька беззаперечних фактів.

1938 року Німеччина захопила Австрію, назвавши це "возз'єднанням". У 2014 році Путін захопив Крим і риторика диктатора була і залишається такою ж самою "возз’єднання". Росіяни навіть свято собі вигадали — 18 березня, День возз’єднання Криму з Росією. При цьому, як і в Австрії, у Криму також було проведено псевдореферендум, покликаний легітимізувати аншлюс.

Гітлер оглядає мапу Європи, 1941 рік

Путіну показують мапу, на якій "немає" України

Анексувавши Австрію, Гітлер порушив Версальський договір і Сен-Жерменський мирний договір, так само як Путін порушив умови Будапештського меморандуму.

Гітлер анексував Судети, пояснивши це захистом прав німців, які проживають у регіоні й розмовляють німецькою. Ситуація абсолютно аналогічна початку війни на Донбасі у 2014 році, де росіяни прийшли "рятувати" російськомовних.

Так само як і Гітлер, Путін намагався і намагається перекроїти геополітичну мапу не лише Європи, а й цілого світу.

Телевізійне звернення Володимира Путіна 24 лютого 2022 року дуже нагадує промову Гітлера по радіо 1 вересня 1939 року. Путін говорив про "велику брехню", яку він у гітлерівській манері постійно повторював, а саме про те, що український уряд роками нібито катує і вбиває російськомовне населення в Україні. Водночас Гітлер виправдовував напад на Польщу тим, що німецька меншість там позбавлена прав і зазнає катувань.

В лютому 2022 Путін намагався повторити німецький бліцкриг. Російський диктатор атакував Україну жорстко і швидко, і протягом кількох днів планував захопити Київ. Щоправда, він не розраховував, яку потужну відсіч дасть український народ.

У своїй пропаганді Кремль діє за методичками нацистів. Так, обидва диктатори постійно говорили про те, що нібито намагалися розв’язати питання "мирно".

У своїх промовах Гітлер ставив під сумнів існування чехів як нації, ставлячись до неї як до "так-званої нації чехів" і звинувачуючи Версальський мирний договір у створенні "ненормальної держави Чехословаччини". Російський диктатор Путін у своїх промовах стверджує, що "насправді Україна ніколи не мала традицій справжньої державності". Він приписує створення нації, яка існувала раніше за заснування Москви, "більшовицькій Росії". В підсумку, Гітлер відмовив у державності Чехословаччини, Путін вчинив так само щодо України.

Завдяки потужній пропаганді Гітлера підтримувала переважна більшість населення, так само як нині у Росії підтримують Путіна.

Обидва диктатори стверджували, що не мають жодних інтересів у державах, суверенітет яких вони порушили.

І Гітлер, і Путін, обіцяли, що цивільне населення не постраждає, а удари завдаватимуться виключно по військовим об’єктам і при цьому чинили масовий геноцид.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін оскандалився черговою заявою: диктатор стверджує, саме Росія доклала руку до створення Бельгії, як незалежної держави.