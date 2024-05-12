Визнання проблем з "СВО" або перехід РФ на військові рейки: що думають українці про заміну Шойгу

Що думають в Україні про нового міністра оборони Росії

У Росії вперше за 12 років змінився міністр оборони. Сергій Шойгу залишить свою посаду і поступиться ним Андрію Бєлоусову, який раніше був заступником російського прем’єр-міністра.

Така ротація не могла пройти повз український сегмент мережі, а багато публічних осіб вже висловили свою думку з цього приводу. Зокрема багато хто звернув увагу на те, що на посаду міністра оборони йде людина, про яку мало хто чув.

Так, блогер Денис Казанський зазначив, що падіння Шойгу є чітким визнанням того, що т.зв. "СВО" пішло не за планом. Він висловив припущення, що вже колишнього міністра оборони зробили крайнім за всі провали.

Громадський діяч та екснардеп Антон Геращенко, який зазначив, що Бєлоусов хоч і був на посаді заступника прем’єра, але ніколи себе нічим не виявляв. Тому він припустив, що новий міністр на цій посаді не прийматиме особливих рішень, а займеться переведенням Росії на військові рейки.

Водночас військовий аналітик та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вказав на те, що Бєлоусов добре вміє рахувати гроші та знаходити їх. Також він зазначив, що новий міністр є прихильником економічної ідеології Джона Кейнса, запровадження величезних податків на бізнес та інших способів вилучення коштів.

Бєлоусова вважають одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу РФ — "військового кейнсіанства", яке має на увазі великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку.

На це також звернув увагу і російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, який зазначив, що призначення людини з подібним економічним бекграундом вказує на те, що Росія планує воювати ще довго і, можливо, не лише з Україною.

"Забезпечення фронту ставиться у вищий пріоритет, ніж яскраві воєнні перемоги, в які, схоже, більше ніхто не вірить", — написав він.

Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що в цій усій історії набагато цікавіше звільнення Секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Шойгу секретарем Ради безпеки. Цю посаду обіймав Микола Патрушев, якого вважали одним із ініціаторів російського вторгнення до України. Варто зазначити, що пост секретаря Радбезу РФ фактично дає опосередкований вплив над усіма силовими структурами Росії, тобто певною мірою можна вважати, що Шойгу пішов на підвищення.