"Речь идет примерно о десятилетии войны": Путин возлагает на Белоусова большие надежды, считают эксперты

Кремль делает ставку на войну на истощение

Последние кадровые изменения в России свидетельствуют о том, что российский диктатор Владимир Путин собирается воевать и дальше наращивать военный потенциал. На должности министра обороны он видит экономиста Андрея Белоусова, который сможет найти деньги для увеличения производства оружия.

Эти изменения говорят о дальнейшей милитаризации России. Детальнее об этом можно прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Изменениями в правительстве Путин нацелился на затяжную войну, но есть и хорошие новости".

Бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Илья Пономарев считает, что назначение Белоусова на должность министра обороны является свидетельством того, что в этой должности Путин хочет видеть человека с военно-промышленным приоритетом. В Кремле готовятся к затяжной войне.

"На этом месте Путин по-прежнему видит человека доверенного, но уже с другим приоритетом: не военным, а военно-промышленным. Это свидетельствует о том, что Путин делает ставку на войну на истощение и понимает, что нужно сконцентрироваться на максимальном увеличении производства вооружений и техническом оснащении", ― сказал Пономарев.

Политический аналитик Иван Преображенский считает, что Путин хочет превратить экономику РФ в военную экономику. Это будет полностью милитаризованное государство.

"На должность министра обороны назначается человек, который будет отвечать за превращение всей российской экономики в военную экономику, за ее перестройку на военный строй окончательно. Это попытка превратить Россию в полностью милитаризованное государство, которое будет постоянно воевать", ― сказал Преображенский.

Он отметил, что войны очень дорогие и экономика должна их "потянуть". Именно поэтому на должность министра обороны и был поставлен Белоусов.

"Для этого как раз, чтобы экономика потянула, Белоусова туда и поставили. Белоусов мастер по выжиманию денег из частного бизнеса. Российский частный бизнес, как говорят все коллеги-экономисты, вывел в Россию огромные деньги из западных экономик", — рассказал Преображенский.

Белоусову будет помогать Борис Ковальчук, назначенный на должность председателя Счетной палаты РФ. Отметим, что он сын олигарха Юрия Ковальчука (находится под санкциями США и Евросоюза).

"Они вместе смогут выжать еще как минимум несколько лет полномасштабной войны, когда вся российская экономика будет подчинена одной цели ― наращиванию военного потенциала. Цель ― построить экономику, в которой военная экономика влечет, как локомотив, остальную экономику. Если им это удастся, тогда речь идет примерно о десятилетии войны", ― сказал Преображенский.

Отметим, что ранее в Институте изучения войны (ISW) тоже заключили, что Россия готовится к затяжной войне. Именно с этим связаны кадровые перестановки, в частности назначение Белоусова на должность министра обороны. Эксперты не исключают, что таким образом в Кремле начинают подготовку к военному конфликту с НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что у России будут еще кадровые перестановки. Об этом рассказали в разведке.