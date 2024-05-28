"Китаец воевал за Россию, умер и воскрес": российская церковь в поддержке войны пробила очередное "дно" (видео)

История тянет на "Оскар"

Святой Лука Крымский явился захватчику-китайцу, участвовавшему в войне в Украине на стороне россиян и погибшему на фронте. Оккупант воскрес после визита святого. Об этом, с совершенно серьезным выражением лица, рассказал российский поп.

Увлекательную историю в которой, без преувеличения, прекрасно все, священнослужитель РПЦ рассказал в эфире российского телевидения, сообщает издание Nexta. "Чудо" приключилось на фронте.

"Буквально перед Великим Постом я посмотрел ролик о некоем китайце, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, вывернувшую все его внутренности, он от этого умер и воскрес", — сообщил российский поп.

По его словам, китайцу явился святой Лука Крымский, исцеливший его и вернувший к жизни. На радостях китаец крестился, а вместе с собой якобы обратил в русскую православную церковь еще и всю свою семью.

"И вот он принимает крещение, приезжают все его родственники, и вот они на фотографии, все уже в белой одежде, новокрещенные. Адепты нашей православной церкви", — гордо заявляет российский поп.

Стоит отметить, что подобные сказки весьма сильно расходятся среди россиян. Похоже, пропаганда настолько промыла мозги некоторым жителям РФ, что на отфильтровку подобных новостей они просто не способны.

Так, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне поздравили с днем рождения Путина портретами Степана Бандеры. Все из-за шутки белорусского блогера Владимира Бохана.

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