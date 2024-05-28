"Китаєць воював за Росію, помер і воскрес": російська церква у підтримці війни пробила чергове "дно" (відео)

Історія, що тягне на "Оскар"

Святий Лука Кримський явився загарбнику-китайцю, який брав участь у війні в Україні на боці росіян і загинув на фронті. Окупант воскрес після візиту святого. Про це, з абсолютно серйозним виразом обличчя, розповів російський піп.

Захопливу історію у якій, без перебільшення, прекрасно все, священнослужитель РПЦ розповів у етері російського телебачення повідомляє видання Nexta. "Диво" приключилося на фронті.

"Буквально перед Великим Постом я подивився ролик про якогось китайця, який брав участь в СВО, отримав кулю у живіт, яка вивернула всі його нутрощі, він від цього помер і воскрес", — розповів російський піп.

За його словами, китайцю явився святий Лука Кримський, який зцілив його і повернув до життя. На радощах китаєць охрестився, а разом із собою нібито навернув у російську православну церкву ще й всю свою родину.

"І ось він приймає хрещення, приїжджають всі його родичі, і ось вони на фотографії, всі вже у білому одязі, новохрещені. Адепти нашої православної церкви", — гордо заявляє російський піп.

Варто зазначити, що подібні казочки неабияк розходяться серед росіян. Здається, пропаганда настільки промила мізки деяким мешканцям РФ, що на відфільтровування подібних новин вони просто не здатні.

Так, раніше, "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни привітали з днем народження Путіна портретами Степана Бандери. Все через жарт білоруського блогера Володимира Бохана.

Ні вчителі, ні учні школи в Калузі навіть не подумали перевірити інформацію, яку їм нібито надіслали від імені регіонального відділення "Єдиної Росії". У підсумку в школі записали для російського диктатора відео, в якому привітали його з днем народження, тримаючи в руках листочки з портретом молодого Степана Бандери.