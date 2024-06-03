Слишком много непригодных: в одной из областей арестовали документы всех ВВК

Инфографика выданных заключений настораживает

В Полтавской области было наложено арест на документы всех районных военно-врачебных комиссий (ВВК). Соответствующее решение было принято после расследования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и расследования СУ ГУНП в Полтавской области, которое выявило подозрительные данные.

Дело в том, что именно в этой области было выдано наибольшее заключение о непригодности граждан к военной службе — 20%. Об этом сообщает НАПК.

"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, которые являются предметом досудебного расследования и необходимы для проведение экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста", — говорится в определении Октябрьского районного суда Полтавы.

Отмечается, что Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными – 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

Следствие подозревает, что сотрудники ВВК области получали неправомерное вознаграждение за то, что признавали лиц ограниченно пригодными и непригодными к военной службе. Досудебное расследование продолжается, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службы и исключения его из военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, что заключения военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан действительны 5 лет в мирное время. При мобилизации или военном положении такое медицинское заключение о пригодности действует год.