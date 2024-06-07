Новые страшилки Кремля: Минюст РФ бредит гей-националистами и гендерной войной (видео)

О новой "опасности" предупредили официально

Похоже, что с каждым днем российской пропаганде становится все труднее сочинять новые страшилки для дальнейшего зомбирования своего населения. Теперь там заявляют о том, что сторонники ЛГБТ становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что такие сообщества несут опасность российскому обществу.

"ЛГБТ-сообщества… легко вовлекаются эти персонажи в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь, только задумайтесь, в форме гендерного экстремизма и гей-национализма", — заявил Свириденко с совершенно серьезным выражением лица.

Замминистра юстиции РФ отметил, что ЛГБТ-сообщества своими действиями призывают к гендерной войне. России следует приготовиться.

"Далее это все приводит… в этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне. Таким образом, анализ всех имеющихся материалов, так сказать, позволил и Минюсту России прийти к выводу, о том что основой объединяющей международные ЛГБТ-сообщества является идеология, разрушающая моральные устои российского общества", — подчеркнул Свириденко.

Ожидаємо, выступление замминистра юстиции РФ не оставило равнодушными пользователей сети, в том числе и самих россиян. "Форум превратился в сборище психов", — пишут некоторые россияне и активно обсуждают новую пропаганду.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о вышедшем из-под контроля розыгрыше: Соловьев в эфире рассказал россиянам, что президента Ирана убил агент Моссада "Эли Коптер". Старый путинский прихвостень, очевидно, настолько отстал от жизни, что принял за чистую монету информацию об "убийце", которая на самом деле является очевидным мемом.