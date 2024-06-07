Нові страшилки Кремля: Мін’юст РФ марить про гей-націоналістів та гендерну війну (відео)

Про нову "небезпеку" попередили офіційно

Схоже, що з кожним днем російській пропаганді стає все важче вигадувати нові страхи для подальшого зомбування свого населення. Тепер там заявляють про те, що прихильники ЛГБТ стають носіями гендерного екстремізму та гей-націоналізму.

Відповідну заяву зробив заступник міністра юстиції РФ Олег Свириденко під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Зазначив, що такі спільноти несуть небезпеку російському суспільству.

"ЛГБТ-спільноти… легко залучаються ці персонажі до екстремістської діяльності й стають носіями відповідних ідеологічних схем та різновидів екстремістських проявів. А тепер, тільки подумайте, у формі гендерного екстремізму та гей-націоналізму", — заявив Свириденко з абсолютно серйозним виразом обличчя.

Заступник міністра юстиції РФ зазначив, що ЛГБТ-спільноти своїми діями закликають до гендерної війни. Росії варто приготуватися.

"Далі це все призводить… у всіх цих діях містяться заклики до відкритої гендерної війни. Таким чином, аналіз усіх наявних матеріалів, так би мовити, дозволив Мін'юсту Росії дійти висновку, що основою, яка об'єднує міжнародні ЛГБТ-спільноти є ідеологія, що руйнує моральні підвалини російського суспільства", — підкреслив Свириденко.

Очікувано, що виступ заступника міністра юстиції РФ не залишив байдужими користувачів мережі, зокрема й самих росіян. "Форум перетворився на збіговисько психів", — пишуть деякі росіяни й активно обговорюють нову пропаганду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про розіграш, що вийшов з-під контролю: Соловйов в етері розповів росіянам, що президента Ірану вбив агент Моссада "Елі Коптер". Старий путінський прихвостень, очевидно, настільки відстав від життя, що прийняв за чисту монету інформацію про "вбивцю", яка насправді є очевидним мемом.